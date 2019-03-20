Общество

54 минуты назад

В Липецке «Roshen» доначислили 361 млн рублей налогов

9 577
#налоги #Рошен
В Липецке «Roshen» доначислили 361 млн рублей налогов

Требования налоговиков признали законными.

Арбитражный суд Липецкой области отказал в иске корпорации «Roshen» и признал законным начисление ее Липецкой фабрике налогов, пеней и штрафа на общую сумму более 361 млн рублей. Истец обжаловал решение инспекции от 30 июня 2015 года, принятого по результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки за 2012 год.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, результаты проведённой в ходе рассмотрения дела комплексной экспертизы, вынес решение отказать Липецкой кондитерской фабрике «Roshen» в удовлетворение заявленных требований. Согласно этому решению, кондитерской фабрике был дополнительно начислен НДС в сумме 285,9 млн рублей, пени 26,2 млн рублей, а также штраф в размере 49,4 млн рублей.

С апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики «Roshen» находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер «Roshen» Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. Сумму, которую украинская сторона желает получить за фабрику - 200 млн долларов. Также Москалевский сообщал, что оборудование фабрики превратилось в металлолом и гниет под открытым небом, что опровергло липецкое руководство фабрики.

Ранее сообщалось, что в 2015 году часть оборудования фабрики, на которое не распространялся арест, было вывезено из Липецка на Украину. С апреля 2017 года фабрика не работает, все рабочие уволены за исключением нескольких десятков человек, которые обеспечивают сохранность оставшегося оборудования.
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#налоги #Рошен

Комментарии (9)

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444

5 минут назад
Подельники плешивого вора хотят забрать фабрику даром
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РСПП

16 минут назад
А теперь с петушком вся Россия.
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я

17 минут назад
и не только Липецк-весь бывший Советский Союз!!!!И до сих пор сосут:Московские,Питерские,Киевские,прибалтийские.....петушки.Жрут американские ножки Буша,ездят на иномарках.....пьют таблетки импортные(тех стран,с которыми нет дружбы),И ЧТО??????????????????????????
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Петро

17 минут назад
Ваш Королев на мне милиард на откатах заработал.
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Путя

17 минут назад
Хохол,хохлом ,а деньги платил хорошие и вовремя. Нашим бы поучиться нужно у него
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липецк

32 минуты назад
Верните ликонф!!! Там такие вкусные конфеты были!!! Метеорит. И печенье топлёное молоко!!!!
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человек

36 минут назад
что бы тут не писали,из нас не выбить наше мнение.Мы то знаем кто закрыл РОШЕН-тот кто развалил другие заводы!!!
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липчане

39 минут назад
2500человек работали.остались без работы.люди предпенсионного возраста так и не нашли работу.ПОЛИТИКА,Пройдут годы и истина победит.Украина-наши братья дали нам поработать и по-человечески пожить
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Геша

47 минут назад
Лишили людей работы-и радуются , идиоты.
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