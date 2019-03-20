Двое жителей области поверили в блокировку банковских карт

Два аналогичных по исполнению мошенничества зарегистрированы в Липецкой области 19 марта. Жертвами преступников стали 31-летний житель Данкова и 41-летняя липчанка.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мошенники позвонили на телефоны пострадавших и представились сотрудниками службы безопасности крупного банка. Мужчине и женщине заявили, что их карты заблокированы и предложили произвести несколько манипуляций для разблокировки. Получив таким образом доступ к счетам жертв, преступники сняли с карт все, что на них было: 6 000 и 11 100 рублей соответственно

В таких случаях полицейские рекомендуют следующий алгоритмы поведения:

не торопитесь следовать инструкциям позвонивших и отвечать на запрос;не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка;проверьте информацию, позвонив в контактный центр банка по телефону, который указан на карте или в договоре;незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.





