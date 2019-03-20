Происшествия

сегодня, 08:53

Двое жителей области поверили в блокировку банковских карт

6 503
#мошенничество
Двое жителей области поверили в блокировку банковских карт

Два аналогичных по исполнению мошенничества зарегистрированы в Липецкой области 19 марта. Жертвами преступников стали 31-летний житель Данкова и 41-летняя липчанка.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мошенники позвонили на телефоны пострадавших и представились сотрудниками службы безопасности крупного банка.  Мужчине и женщине заявили, что их карты заблокированы и предложили произвести несколько манипуляций для разблокировки. Получив таким образом доступ к счетам жертв, преступники сняли с карт все, что на них было: 6 000 и 11 100 рублей соответственно 

В таких случаях полицейские рекомендуют следующий алгоритмы поведения:

не торопитесь следовать инструкциям позвонивших и отвечать на запрос;

не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка;

проверьте информацию, позвонив в контактный центр банка по телефону, который указан на карте или в договоре;

незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.



6 503
#мошенничество

Комментарии (6)

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То ли ещё будет !

1 минуту назад
Из существующих технологий создания биометрического профиля — считывание карты вен, радужки глаза, отпечатка пальца, сканирование лица, запись голоса и множество других — выбраны две: сканирование лица и запись голоса. Главная проблема всех без исключения технологий, связанных с биоидентификацией, проста: их можно обмануть. Именно у этих двух выбранных технологий (сканирование лица и запись голоса) «идентификаторы» (лицо и голос) общедоступны. То есть вы постоянно даете возможность сделать копии своих идентификаторов. Камера на улице или в помещении, кто-то в магазине, в кафе могут записать ваши идентификаторы и сделать по ним свою копию. Особенно учитывая темпы развития компьютерной 3D-графики и 3D-принтеров.
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То ли ещё будет !

6 минут назад
. «Мошенник на удаленке» находится в комфортных условиях, в любой стране мира, на любом континенте. Он знает о своей фактической безнаказанности: не пройти удаленную идентификацию — это значит «попробуем еще раз» с этим или другим профилем. То есть работаем дальше до очередного У — увода средств. А это не то же самое, что попасться с переклеенной фотографией или отклеившимися бровями в отделении банка. Складываются условия для комфортного, высокотехнологического, «чистого» — без личного участия — мошенничества.
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Дуралей

12 минут назад
ПолИцейские рекомендуют следующие алгоритмы.....А алгоритм один: менты не хотят работать, а хотят отбить деньги, которые отдали что бы их на работу взяли....
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Бывший БОМЖ

15 минут назад
Они рекомендуют.......Шапито!
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Ахламонов

23 минуты назад
Наверное менты специально никого не ловят, что бы потом * .....
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@

49 минут назад
Ну сколько ж можно???
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