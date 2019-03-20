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Подозреваемый в поножовщине на улице Крупской задержан

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#поножовщина
Подозреваемый в поножовщине на улице Крупской задержан

30-летний горожанин получил резаную рану.

Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя Липецка. Его подозревают в нанесении ножевого ранения 30-летнему мужчине. 

Напомним, что поножовщина произошла 19 марта на улице Крупской. 30-летний липчанин получил резаную рану плеча. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, устанавливается обстоятельства конфликта.





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#поножовщина

Комментарии (2)

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моте дебильной!

12 минут назад
Мотя, когда домой в дурку потуришь?
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Мотя

49 минут назад
Лучше шила или отвертки нет!
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