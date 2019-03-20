Общество
сегодня, 08:43
Подозреваемый в поножовщине на улице Крупской задержан
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30-летний горожанин получил резаную рану.
Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя Липецка. Его подозревают в нанесении ножевого ранения 30-летнему мужчине.
Напомним, что поножовщина произошла 19 марта на улице Крупской. 30-летний липчанин получил резаную рану плеча. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, устанавливается обстоятельства конфликта.
Напомним, что поножовщина произошла 19 марта на улице Крупской. 30-летний липчанин получил резаную рану плеча. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, устанавливается обстоятельства конфликта.
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моте дебильной!
Мотя