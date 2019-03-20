«Хендай» въехал под «КамАЗ»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 марта в Елецком районе около часа дня на трассе Орел – Тамбов 41-летний водитель «КамАЗа» по предварительным данным при развороте нарушил очередность проезда и столкнулся с автомобилем «Хендай» с 26-летним парнем за рулем. В аварии пострадали водитель и 34-летний пассажир иномарки – они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1250 нарушений ПДД.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 58 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 853 случая превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.