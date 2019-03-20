сегодня, 08:46
«Хендай» въехал под «КамАЗ»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.
Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1250 нарушений ПДД.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 58 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 853 случая превышения скорости.
Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.