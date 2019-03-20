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В досрочной сдаче ЕГЭ в Липецке принимают участие 100 человек

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#ЕГЭ
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В досрочной сдаче ЕГЭ в Липецке принимают участие 100 человек

Правда, в основном это выпускники прошлых лет.

Сегодня, 20 марта, стартовал досрочный этап ЕГЭ. Как сообщили в городском департаменте образования, в нем примут участие 106 человек.

Из них 3 ученика, заканчивают обучение в школах, 9 – в средних специальных учебных заведениях. 94 испытуемых являются выпускниками прошлых лет.

Сегодняшние первые экзамены – география и литература. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 20 апреля. В нем могут принять участие выпускники прошлых лет, а также ученики, которые сумеют документально подтвердить, что не могут по уважительным причинам сдавать экзамены в основные сроки.

Фото journalok.ru

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#ЕГЭ
1

Комментарии (1)

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Мотя

36 минут назад
ЕГЭ - это американский проект. Заменить его на старые экзамены слабо?
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