В досрочной сдаче ЕГЭ в Липецке принимают участие 100 человек

Правда, в основном это выпускники прошлых лет.

Сегодня, 20 марта, стартовал досрочный этап ЕГЭ. Как сообщили в городском департаменте образования, в нем примут участие 106 человек.

Из них 3 ученика, заканчивают обучение в школах, 9 – в средних специальных учебных заведениях. 94 испытуемых являются выпускниками прошлых лет.

Сегодняшние первые экзамены – география и литература. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 20 апреля. В нем могут принять участие выпускники прошлых лет, а также ученики, которые сумеют документально подтвердить, что не могут по уважительным причинам сдавать экзамены в основные сроки.



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