Происшествия

44 минуты назад

Две нелепые аварии зафиксировала камера наблюдения

480
#Авария #ДТП
Две нелепые аварии зафиксировала камера наблюдения

В одной из них столкнулись три автомобиля.

Камера наблюдения установленная на площади Победы в районе "Кольцевой" зафиксировала сегодня две аварии. Записи выложены в паблике "ЧП 48 Липецк. Новости".


В одной из них столкнулись три автомобиля. Водитель первого при въезде на кольцо неожиданно затормозил, а водители двух других, отвлеченные на движение по кольцу, этого не заметили.


Второе ДТП произошло по той же схеме.


480
#Авария #ДТП

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