Происшествия
44 минуты назад
Две нелепые аварии зафиксировала камера наблюдения
В одной из них столкнулись три автомобиля.
Камера наблюдения установленная на площади Победы в районе "Кольцевой" зафиксировала сегодня две аварии. Записи выложены в паблике "ЧП 48 Липецк. Новости".
В одной из них столкнулись три автомобиля. Водитель первого при въезде на кольцо неожиданно затормозил, а водители двух других, отвлеченные на движение по кольцу, этого не заметили.
Второе ДТП произошло по той же схеме.
В одной из них столкнулись три автомобиля. Водитель первого при въезде на кольцо неожиданно затормозил, а водители двух других, отвлеченные на движение по кольцу, этого не заметили.
Второе ДТП произошло по той же схеме.