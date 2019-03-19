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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: смерть под трамваем, тариф на мусор и транспортный хакер
Предлагаем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 19 марта.
Самой обсуждаемой стала новость о погибшем под трамваем мужчине. На перегоне от парка Победы до остановки "Полиграфическая", где нет никаких пешеходных дорожек, попутно трамваю шел мужчина. Он вдруг шагнул на рельсы. Водитель трамвая, 51-летняя женщина с 10-летним стажем безупречной работы, не успела среагировать. Трамвай протащил мужчину два десятка метров. Он умер на месте ДТП.
Тем временем «Депутаты горсовета рассмотрели цену «мусорной реформы» для липчан». Сегодня на заседании профильной комиссии Липецкого горсовета депутаты обсудили нормативы накопления твердых коммунальных отходов в городе. Пользователи считают, что разговоры насчет тарифа начали не просто так и опасаются лишних расходов на «коммуналку».
Немало мнений липчане высказали насчет приостановки работы детского городка в ТРЦ «Европа». Решение вынес судья Правобережного районного суда Липецка. Иск в отношении организации подала прокуратура Советского района. Прокурор требовал закрыть весь торговый центр. Суд удовлетворил иск частично.
«Героем дня» оказался молодой хакер. 22-летний парень взломал систему транспортных карт и превратил их в безлимитные. Чек в транспорте выбивался, а счет на карте не уменьшался. Ловкость рук, а заодно и уголовное дело…
Тем временем «Депутаты горсовета рассмотрели цену «мусорной реформы» для липчан». Сегодня на заседании профильной комиссии Липецкого горсовета депутаты обсудили нормативы накопления твердых коммунальных отходов в городе. Пользователи считают, что разговоры насчет тарифа начали не просто так и опасаются лишних расходов на «коммуналку».
Немало мнений липчане высказали насчет приостановки работы детского городка в ТРЦ «Европа». Решение вынес судья Правобережного районного суда Липецка. Иск в отношении организации подала прокуратура Советского района. Прокурор требовал закрыть весь торговый центр. Суд удовлетворил иск частично.
«Героем дня» оказался молодой хакер. 22-летний парень взломал систему транспортных карт и превратил их в безлимитные. Чек в транспорте выбивался, а счет на карте не уменьшался. Ловкость рук, а заодно и уголовное дело…