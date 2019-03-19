Общество

сегодня, 17:31

Уникальные портреты героев России представили на фотовыставке в Парке Победы

9 1630
#выставка
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Уникальные портреты героев России представили на фотовыставке в Парке Победы

В Парке Победы Липецка открылась фотовыставка под названием «Герои России, какими их не видел никто».

Проект создан Благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется уже третий год подряд. Фонд стремится изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ героя. Главными действующими лицами проекта в этом году стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Современные защитники Отечества представлены в необычных образах. Концепция съёмок разработана известными lifestyle-фотографами Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом с самого начала — им удалось показать в непривычных образах силу духа и волю героев фотографий. Цель фотопроекта — изменить общественное представление о ветеранах и показать, как выглядят настоящие герои, живущие среди нас. 

«Через этот проект мы пытаемся донести новый образ ветерана. Это герои, которые живут среди нас -у них за плечами огромный опыт и тяжелые события. То, как они держатся, вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка. Все проблемы только в голове», - подчеркнула исполнительный директор БФ «Память поколений» Екатерина Круглова. 

Многие из участников фотопроекта являются подопечными Фонда, которым уже оказана помощь. Благодаря своевременной замене и установке новых протезов, у каждого из героев появляется дополнительный шанс для достижения новых высот.

9 1630
#выставка
3

Комментарии (9)

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чаки

48 минут назад
Это не герои, это мафия.А герои это народ, который все перенес и перенисет на своей шкуре.Даже если он глуп и труслив.
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Коммунист

сегодня, 20:35
Крен, не, ну понятно, при Ельцине такого не было...Рожь колосилась повсеместно, а по надоям вообще впереди планеты всей были))))
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Крен

сегодня, 20:21
Сергей 13, Правильно подметил, это геройские достижения 19 летнего правления паук-каина.
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цирк

сегодня, 19:16
О КАКИХ ветеранах они талдычат, их всех надо поздравлять с продлением молодости на пять лет
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Бим

сегодня, 19:01
Сергей 13, дык это ж не герои труда, чтоб на фоне пшеницы фоткаться. может это поле битвы
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007

сегодня, 18:52
СЕРГЕЙ 13 Очень верное замечание Головкин и Тупоногова корчат из себя спецов а такую шнягу засняли Перемудрили сами себя в угол загнали горе специалисты
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А где

сегодня, 18:47
Еще фотографироваться.Все кругом бурьном заросло.
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Александр Баранов

сегодня, 18:02
Сергей 13, верное замечание, добавить нечего.
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Сергей 13

сегодня, 17:48
Героев уважаю,но,раньше они фотографировались на фоне пшеничного поля,а ныне в бурьяне по пояс.
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