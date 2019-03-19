Уникальные портреты героев России представили на фотовыставке в Парке Победы

В Парке Победы Липецка открылась фотовыставка под названием «Герои России, какими их не видел никто».

Проект создан Благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется уже третий год подряд. Фонд стремится изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ героя. Главными действующими лицами проекта в этом году стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Современные защитники Отечества представлены в необычных образах. Концепция съёмок разработана известными lifestyle-фотографами Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом с самого начала — им удалось показать в непривычных образах силу духа и волю героев фотографий. Цель фотопроекта — изменить общественное представление о ветеранах и показать, как выглядят настоящие герои, живущие среди нас.

«Через этот проект мы пытаемся донести новый образ ветерана. Это герои, которые живут среди нас -у них за плечами огромный опыт и тяжелые события. То, как они держатся, вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка. Все проблемы только в голове», - подчеркнула исполнительный директор БФ «Память поколений» Екатерина Круглова.

Многие из участников фотопроекта являются подопечными Фонда, которым уже оказана помощь. Благодаря своевременной замене и установке новых протезов, у каждого из героев появляется дополнительный шанс для достижения новых высот.