Доброе утро, Липецк!

На календаре 20 марта 2019 года и сегодня Международный день счастья! Вероятно сейчас, прямо в этот самый момент вы абсолютно счастливы, просто поймете это потом.

День в истории



Агафодор, Елпидий, Капитон, примите наши искренние поздравления с именинами!



Кроме всего прочего сегодня Всемирный день астрологии. Важная информация для всех: сегодня звездная небесная канцелярия провожает царствовавший целый месяц знак Рыб и все шествие знаков Зодиака начинается снова — завтра заступает на свою смену Овен. Вернее, астрологи говорят так: Солнце будет находиться в знаке Овна.



Таким образом, все дети, родившиеся с завтрашнего дня и до 20 апреля, будут по гороскопу Овнами. И это, кстати, совсем не плохо. Овен — знак энергичный, харизматичный, напористый, активный, живет ярко. Вот возьмем, например Адольфа Гитлера и Александра Цекало — оба Овны. Нет, это плохой пример... Возьмем лучше Леонардо Да Винчи, Чарли Чаплина, Николая Гоголя, Ирину Хакамаду, Ивана Урганта, Джеки Чана. Ни одного из них серой мышью не назовешь.



Если кому-то тема астрологии и знаков Зодиака кажется мелкой и недостойной упоминания в серьезном СМИ, то вот вам другая тема для размышления: в этот день в 1792 году Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины. Что? Сразу интересно стало, правда?



Музыкальная пауза



Оставим здесь вот этот клип. В текст не вслушивайтесь, но музыка вполне достойная, вполне. Группа называется Jonas Brothers, она американская, в составе ее — три родных брата.





Атлантика, пришли нам что-нибудь другое



В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики — они принесут с собой небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега — это как раз то, чего нам не хватало последние три месяца (сарказм). Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 3 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем составит от 2 до 7 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от 3 до 5 градусов тепла.



Транспорт



Утром в среду уже загружены транспортом улицы Гагарина и Советская, Терешковой и Циолковского, тесновато на проспекте Победы и выездах из «Елецкого» и «новых». Постарайтесь не попасть в пробку!









Розетки обесточены, краны пересохли



В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» сегодня будет произведено отключение энергоресурсов по ряду адресов.



В части электроснабжения:



09:00-17:00 - ул. Гагарина, 153/2, 151/3, 146/2, 151/2, 147а; ул. Титова, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 4/3, 4,2/143, 2/2, 4/2; ул. Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; ул. Папина, 9; ул. Ю.Натуралистов, 13; ул. Жактовская; ул. Рудничная.



В части теплоснабжения:



10:00-17:00 - ул. Крайняя, 1, 3, 5, 7, 9, 11 вл.2 - с. Подгорное; ул. Ангарская, 5.



09:00-17:00 - ул. 40 лет Октября, 45, 47.



В части холодного водоснабжения:



0:30-13:30 - верхние этажи ул. З. Космодемьянской, 2/1, 4а.



10:00-20:00 - ул. Хорошавина, 11, 13; ул. Белана, 9, 11, 11а, 13; ул. Стаханова, 46, 48, 48а.



10:00-17:00 - ул. Энергостроителей, 17, 17б; ул. Физкультурная, 17а; ул. Моршанская, 20; ул. Ангарская, 5.



Тем временем



Сегодня мы имеем еще один повод подумать о том, что все большое всегда начинается с малого. Так, в 1888 году в этот самый день в Петербурге состоялось первое публичное выступление «Кружка любителей игры на балалайках». Ныне это Академический русский народный оркестр имени Андреева.



И поэтому мы считаем правильным решение главы Японии





«О необходимости ужесточения закона, защищающего права детей, в Японии заговорили после резонансного случая, о котором стало известно в феврале. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве своей десятилетней дочери, которая неоднократно жаловалась на насилие в доме, однако не получила никакой помощи от полиции и органов соцзащиты», - сообщает источник.



Мы считаем, что необходимо запретить физические наказания детей во всем мире. Ведь все большое начинается с малого, а малые дети вырастают во взрослых личностей. Может, новое поколение людей, не знающее насилия с детства, сможет изменить этот мир.



Мы желаем вам отличного дня! Заходите на GOROD48 за свежими новостями!

Агафодор, Елпидий, Капитон, примите наши искренние поздравления с именинами!Кроме всего прочего сегодня Всемирный день астрологии. Важная информация для всех: сегодня звездная небесная канцелярия провожает царствовавший целый месяц знак Рыб и все шествие знаков Зодиака начинается снова — завтра заступает на свою смену Овен. Вернее, астрологи говорят так: Солнце будет находиться в знаке Овна.Таким образом, все дети, родившиеся с завтрашнего дня и до 20 апреля, будут по гороскопу Овнами. И это, кстати, совсем не плохо. Овен — знак энергичный, харизматичный, напористый, активный, живет ярко. Вот возьмем, например Адольфа Гитлера и Александра Цекало — оба Овны. Нет, это плохой пример... Возьмем лучше Леонардо Да Винчи, Чарли Чаплина, Николая Гоголя, Ирину Хакамаду, Ивана Урганта, Джеки Чана. Ни одного из них серой мышью не назовешь.Если кому-то тема астрологии и знаков Зодиака кажется мелкой и недостойной упоминания в серьезном СМИ, то вот вам другая тема для размышления: в этот день в 1792 году Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины. Что? Сразу интересно стало, правда?Оставим здесь вот этот клип. В текст не вслушивайтесь, но музыка вполне достойная, вполне. Группа называется Jonas Brothers, она американская, в составе ее — три родных брата.В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики — они принесут с собой небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега — это как раз то, чего нам не хватало последние три месяца (сарказм). Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 3 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем составит от 2 до 7 градусов тепла.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от 3 до 5 градусов тепла.Утром в среду уже загружены транспортом улицы Гагарина и Советская, Терешковой и Циолковского, тесновато на проспекте Победы и выездах из «Елецкого» и «новых». Постарайтесь не попасть в пробку!В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» сегодня будет произведено отключение энергоресурсов по ряду адресов.В части электроснабжения:09:00-17:00 - ул. Гагарина, 153/2, 151/3, 146/2, 151/2, 147а; ул. Титова, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 4/3, 4,2/143, 2/2, 4/2; ул. Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; ул. Папина, 9; ул. Ю.Натуралистов, 13; ул. Жактовская; ул. Рудничная.В части теплоснабжения:10:00-17:00 - ул. Крайняя, 1, 3, 5, 7, 9, 11 вл.2 - с. Подгорное; ул. Ангарская, 5.09:00-17:00 - ул. 40 лет Октября, 45, 47.В части холодного водоснабжения:0:30-13:30 - верхние этажи ул. З. Космодемьянской, 2/1, 4а.10:00-20:00 - ул. Хорошавина, 11, 13; ул. Белана, 9, 11, 11а, 13; ул. Стаханова, 46, 48, 48а.10:00-17:00 - ул. Энергостроителей, 17, 17б; ул. Физкультурная, 17а; ул. Моршанская, 20; ул. Ангарская, 5.Сегодня мы имеем еще один повод подумать о том, что все большое всегда начинается с малого. Так, в 1888 году в этот самый день в Петербурге состоялось первое публичное выступление «Кружка любителей игры на балалайках». Ныне это Академический русский народный оркестр имени Андреева.И поэтому мы считаем правильным решение главы Японии запретить законом физические наказания детей на территории государства.«О необходимости ужесточения закона, защищающего права детей, в Японии заговорили после резонансного случая, о котором стало известно в феврале. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве своей десятилетней дочери, которая неоднократно жаловалась на насилие в доме, однако не получила никакой помощи от полиции и органов соцзащиты», - сообщает источник.Мы считаем, что необходимо запретить физические наказания детей во всем мире. Ведь все большое начинается с малого, а малые дети вырастают во взрослых личностей. Может, новое поколение людей, не знающее насилия с детства, сможет изменить этот мир.Мы желаем вам отличного дня! Заходите на GOROD48 за свежими новостями!