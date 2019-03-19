сегодня, 16:20
Приговор виновнику гибели ребенка в ДТП у Петровского рынка оставили без изменения
Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Советского районного суда по делу о ДТП у Петровского рынка в Липецке.
Суд назначил водителю наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении.Кроме того, суд обязал Дутова выплатить родным девочек 2,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
После рассмотрения уголовного дела в Советском суде, адвокат осужденного решил подать апелляцию на приговор в Липецкий областной суд. По мнению заявителя, приговор был слишком суров, а компенсацию морального вреда в размере 2,7 миллиона рублей ему придется выплачивать не один десяток лет с учетом его заработка.
Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, после рассмотрения жалобы судебная коллегия только лишь изменила формулировку в части приговора касающегося компенсации морального вреда выжившей девочки. По факту же приговор остался без изменения: 4,5 года колонии поселения и компенсация морального вреда четырем родственникам на общую сумму 2 715 000 рублей.
Напомним, что изначально сумма морального вреда в совокупности составляла более 10 миллионов рублей.
wert
Артур
Как минимум
А интересно почему такой срок
Светлана
Трамвай
нквд
Дядька
Автомобилист
Однажды в Липецке