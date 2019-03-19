Происшествия

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Приговор виновнику гибели ребенка в ДТП у Петровского рынка оставили без изменения

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#авария #ДТП
Приговор виновнику гибели ребенка в ДТП у Петровского рынка оставили без изменения

Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Советского районного суда по делу о ДТП у Петровского рынка в Липецке. 

Напомним, что 23 июня 2018 года житель Тверской области Александр Дутов, управляя автомобилем «Тойота» в состоянии алкогольного опьянения, сбил на пешеходном переходе мать с двумя дочерьми. Одна из девочек скончалась на месте происшествия, вторая стала инвалидом. 

Суд назначил водителю наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении.Кроме того, суд обязал Дутова выплатить родным девочек 2,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. 

После рассмотрения уголовного дела в Советском суде, адвокат осужденного решил подать апелляцию на приговор в Липецкий областной суд. По мнению заявителя, приговор был слишком суров, а компенсацию морального вреда в размере 2,7 миллиона рублей ему придется выплачивать не один десяток лет с учетом его заработка.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, после рассмотрения жалобы судебная коллегия только лишь изменила формулировку в части приговора касающегося компенсации морального вреда выжившей девочки. По факту же приговор остался без изменения: 4,5 года колонии поселения и компенсация морального вреда четырем родственникам на общую сумму 2 715 000 рублей.

Напомним, что изначально сумма морального вреда в совокупности составляла более 10 миллионов рублей.
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#авария #ДТП

Комментарии (30)

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wert

18 минут назад
Он сбил людей на переходе - уже преступление, был пьяным за рулем - отягчающее, так еще и одна девочка насмерть. Что это ******* за приговоры такие??? За такое от 10 ЛЕТ надо давать, пусть сгниет в камере.
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Артур

26 минут назад
Я недавно прочитал что супружеской паре дали 3.5 за убийство собаки. А этот пьяный мудак... и колония поселение?
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Как минимум

сегодня, 20:27
12 лет или вы всех за дураков держите Подождите проверка будет только вот какой вы откат будете давать по моему не такой какой получили
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А интересно почему такой срок

сегодня, 20:25
он тянет гораздо больше что опять продажное правосудие или как понимать
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Светлана

сегодня, 19:51
Трамвай, за что?
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Трамвай

сегодня, 19:38
Сегодня мужика трамвай насмерть сбил, там заявляют всего лишь про дисциплинарное взыскание. Водителю трамвая тоже пару лет колонии и пару лямов с неё взыскать
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нквд

сегодня, 19:36
При Советах состояние опьянения отягчающий фактор . и за такое престуление ДТП со смертельным исходом 12 лет общего режима или ИТК-2 или трерская общая
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Дядька

сегодня, 19:34
Так что за тётка то с ним вместе была, которая сразу после аварии куда-то пошла в невменяемом состоянии?
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Автомобилист

сегодня, 19:32
Нужно пьяному ублюдку реальный срок а не колонию поселяем где он будет бить баклуши и освобдится через 2 года по удо .
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Однажды в Липецке

сегодня, 19:25
При этом двоих человек убил в ДП
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