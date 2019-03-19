Происшествия

сегодня, 15:59

Уроженка Тамбова обманывала липчанок из Москвы

4 1543
#мошенничество
1
Уроженка Тамбова обманывала липчанок из Москвы

В декабре 2018 года полицейские приняли заявления о мошенничестве от 22-летней и 36-летних липчанок. Обе потеряли деньги покупая товары и услуги через интернет. 

22-летняя горожанка пыталась купить шубу и перевела за нее 17 тысяч рублей. 36-летняя женщина хотела нарастить волосы, перечислила 6 830 рублей, но осталась без услуги и денег.

Обе потерпевшие пояснили, что нашли предложения на сайте объявлений Связавшись с продавцами и обсудив детали сделки, через банкоматы перевели предоплату. Авторы объявлений получил деньги перестали отвечать на звонки. Кроме имени и номера телефона, который был отключен потерпевшие ничего о продавцах не знали.

В результате грамотно спланированных и проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую 22-летнюю уроженку Тамбовской области, проживающую в Москве.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, уголовные дела, возбужденные по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», находятся в завершающей стадии производства и будут направлены в суд в ближайшее время.

4 1543
#мошенничество
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это что за шуба такая????

сегодня, 20:52
Я в феврале купила новую, само собой искала около месяца,а то и больше. От 250 шубы. Меньше смотреть даже не стоит. 17!!!! Ну курточку, пиджачок еге можно,да и то. Пуховик в прошлом году, обычный,Баон- около 20.
ответить

48

сегодня, 20:19
Пока есть на свете дураки,обманывать их будут всегда.....
ответить

Тося

сегодня, 19:35
гость555, ваша правда :)
ответить

гость555

сегодня, 18:55
Ну и заголовок!
ответить

Еще в рубрике

Две нелепые аварии зафиксировала камера наблюдения
#Авария #ДТП
Две нелепые аварии зафиксировала камера наблюдения

43 минуты назад

Происшествия
На улице Крупской ранили мужчину
#поножовщина
14
На улице Крупской ранили мужчину

сегодня, 16:40

Происшествия
Приговор виновнику гибели ребенка в ДТП у Петровского рынка оставили без изменения
#авария #ДТП
30
Приговор виновнику гибели ребенка в ДТП у Петровского рынка оставили без изменения

сегодня, 16:20

Происшествия
Разыскиваемый липецкой полицией вор задержан в Омске
#розыск
1
Разыскиваемый липецкой полицией вор задержан в Омске

сегодня, 14:51

Происшествия
Инженер пропал по дороге на работу
#пропавший без вести
Инженер пропал по дороге на работу

сегодня, 14:47

Происшествия
22-летний хакер из Липецка перекодировал транспортные карты на не снижаемый баланс
#транспортные карты
46
22-летний хакер из Липецка перекодировал транспортные карты на не снижаемый баланс

сегодня, 14:39

Происшествия