Уроженка Тамбова обманывала липчанок из Москвы

В декабре 2018 года полицейские приняли заявления о мошенничестве от 22-летней и 36-летних липчанок. Обе потеряли деньги покупая товары и услуги через интернет.

22-летняя горожанка пыталась купить шубу и перевела за нее 17 тысяч рублей. 36-летняя женщина хотела нарастить волосы, перечислила 6 830 рублей, но осталась без услуги и денег.

Обе потерпевшие пояснили, что нашли предложения на сайте объявлений Связавшись с продавцами и обсудив детали сделки, через банкоматы перевели предоплату. Авторы объявлений получил деньги перестали отвечать на звонки. Кроме имени и номера телефона, который был отключен потерпевшие ничего о продавцах не знали.

В результате грамотно спланированных и проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую 22-летнюю уроженку Тамбовской области, проживающую в Москве.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, уголовные дела, возбужденные по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», находятся в завершающей стадии производства и будут направлены в суд в ближайшее время.