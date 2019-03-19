Общество

сегодня, 15:17

В 12 поликлиниках и больницах Липецкой области на 163 млн рублей обновят медицинское оборудование

15 1521
#закупка #тендер
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В 12 поликлиниках и больницах Липецкой области на 163 млн рублей обновят медицинское оборудование

Планируется поставка рентгеновских аппаратов и флюорографов.

Управление здравоохранения Липецкой области объявило тендеры на поставку в больницы и поликлиники региона новой медицинской техники. Сумма закупки рентген-аппаратов и флюорографов достигает почти 163 млн рублей. Они поступят в 12 учреждений здравоохранения.

119 364 000 рублей готовы потратить на приобретение шести рентгеновских аппаратов. Их поставят в больнице №3 Липецка, Елецкой городской и районной больницах, Задонской межрайонной больнице, районных больницах Измалково и Хлевного.

В 43 610 042 рубля оценено приобретение восьми флюорографов. Новая аппаратура будет установлена в больнице №3 Липецка, городских поликлиниках №4 и №9 в Липецке, Задонской межрайонной больнице, Данковской межрайонной больнице, Усманской межрайонной больнице, районных больницах в Данкове, Долгоруково и Красного.

Торги на понижение запланированы на 8 апреля. При успешном завершении тендера новое оборудование начнет работу до конца лета. Медицинское оборудование оплатят из бюджета Липецкой области.
15 1521
#закупка #тендер
1

Комментарии (15)

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Когда врачам платить будете?

16 минут назад
На бумаге у вас цифры зашкаливают а в квитках врачах слёзы.
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Обновите начальника

сегодня, 19:26
Липецкого областного суда, прокурора, нач. следкома по лип. области, начальников отделов полиции- прозаседавшиеся.
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йож

сегодня, 19:16
Начните с кроватей. В обл. больнице, в * , кровати-позорище. Спать невозможно. Наверное , как поставили в 50-е годы , так и стоят.
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Липчанка

сегодня, 18:22
В 1-й городской поликлинике рентгену более 65 лет! Фонит уже ! Опасно для жизни людей! И снова не поменяли?????
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Житель

сегодня, 18:06
В 7 поликлиники поменяйте глав врача беспредел полный
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Галина

сегодня, 18:04
Просто "валяюсь"....163 миллиона на 12 медицинских учреждений области.... а Иванов липецкий тербунатор -нецелевое использование 717 миллионов! О Боже и это еще не все. На реконструкцию Буханова сада потратит 127 миллионов..... это нужнее чем здравоохранение!!!.
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ТВ

сегодня, 18:04
Всё оновляются, обновлются, а придёшь в поликлинику - нет талонов.18 марта пришла в поликлинику №2 записаться на приём к терапевту, а талоны только на 27 марта. Скажите, пожалуйста, разве можно назвать это медицинским обслуживанием? Человек не пойдёт просто от нечего делать в это заведение, срочно нужно - иди к платному, а бесплатно нет талонов. Я расцениавю это, как вымогательство и пора писать жалобы.
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Татьяна

сегодня, 16:55
Да.да обновят квартиры и дачи у себя. В 4 поликлинике г.Липецка обновили ремонт.все уже сыпится.
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гостья

сегодня, 16:47
Александр, а вы идите и покажите, как надо им работать правильно. А то у нас все знают как и что делать соседу, а сами гвоздь не умеют забить)))
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В горбольницы 3

сегодня, 16:07
Главный растащил всё и это растащит
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