В 12 поликлиниках и больницах Липецкой области на 163 млн рублей обновят медицинское оборудование

Планируется поставка рентгеновских аппаратов и флюорографов.

Управление здравоохранения Липецкой области объявило тендеры на поставку в больницы и поликлиники региона новой медицинской техники. Сумма закупки рентген-аппаратов и флюорографов достигает почти 163 млн рублей. Они поступят в 12 учреждений здравоохранения.



119 364 000 рублей готовы потратить на приобретение шести рентгеновских аппаратов. Их поставят в больнице №3 Липецка, Елецкой городской и районной больницах, Задонской межрайонной больнице, районных больницах Измалково и Хлевного.



В 43 610 042 рубля оценено приобретение восьми флюорографов. Новая аппаратура будет установлена в больнице №3 Липецка, городских поликлиниках №4 и №9 в Липецке, Задонской межрайонной больнице, Данковской межрайонной больнице, Усманской межрайонной больнице, районных больницах в Данкове, Долгоруково и Красного.



Торги на понижение запланированы на 8 апреля. При успешном завершении тендера новое оборудование начнет работу до конца лета. Медицинское оборудование оплатят из бюджета Липецкой области.