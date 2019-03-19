Общество
сегодня, 15:17
В 12 поликлиниках и больницах Липецкой области на 163 млн рублей обновят медицинское оборудование
Планируется поставка рентгеновских аппаратов и флюорографов.
Управление здравоохранения Липецкой области объявило тендеры на поставку в больницы и поликлиники региона новой медицинской техники. Сумма закупки рентген-аппаратов и флюорографов достигает почти 163 млн рублей. Они поступят в 12 учреждений здравоохранения.
119 364 000 рублей готовы потратить на приобретение шести рентгеновских аппаратов. Их поставят в больнице №3 Липецка, Елецкой городской и районной больницах, Задонской межрайонной больнице, районных больницах Измалково и Хлевного.
В 43 610 042 рубля оценено приобретение восьми флюорографов. Новая аппаратура будет установлена в больнице №3 Липецка, городских поликлиниках №4 и №9 в Липецке, Задонской межрайонной больнице, Данковской межрайонной больнице, Усманской межрайонной больнице, районных больницах в Данкове, Долгоруково и Красного.
Торги на понижение запланированы на 8 апреля. При успешном завершении тендера новое оборудование начнет работу до конца лета. Медицинское оборудование оплатят из бюджета Липецкой области.
119 364 000 рублей готовы потратить на приобретение шести рентгеновских аппаратов. Их поставят в больнице №3 Липецка, Елецкой городской и районной больницах, Задонской межрайонной больнице, районных больницах Измалково и Хлевного.
В 43 610 042 рубля оценено приобретение восьми флюорографов. Новая аппаратура будет установлена в больнице №3 Липецка, городских поликлиниках №4 и №9 в Липецке, Задонской межрайонной больнице, Данковской межрайонной больнице, Усманской межрайонной больнице, районных больницах в Данкове, Долгоруково и Красного.
Торги на понижение запланированы на 8 апреля. При успешном завершении тендера новое оборудование начнет работу до конца лета. Медицинское оборудование оплатят из бюджета Липецкой области.
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