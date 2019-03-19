Происшествия

сегодня, 14:47

Инженер пропал по дороге на работу

12125
#пропавший без вести
21
Инженер пропал по дороге на работу

Мужчина исчез 16 марта.

16 марта в Липецке пропал 33-летний инженер Максим Почепаев. Мужчина вышел из дома в районе улицы Циолковского. Он направлялся на работу, но по пути исчез. Близкие обратились в отдел полиции №8, чтобы разыскать Максима. Ранее липчанин никогда не исчезал.

Приметы мужчины: рост 185 см, xудощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. Был одет: черная короткая куртка, синие джинсы, черные ботинки со шнурками. С собой была темная мужская сумка.

Всех, кто имеет сведения о Максиме, просят связаться с полицией и волонтерами.
12125
#пропавший без вести
21

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