Инженер пропал по дороге на работу

Мужчина исчез 16 марта.

16 марта в Липецке пропал 33-летний инженер Максим Почепаев. Мужчина вышел из дома в районе улицы Циолковского. Он направлялся на работу, но по пути исчез. Близкие обратились в отдел полиции №8, чтобы разыскать Максима. Ранее липчанин никогда не исчезал.



Приметы мужчины: рост 185 см, xудощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. Был одет: черная короткая куртка, синие джинсы, черные ботинки со шнурками. С собой была темная мужская сумка.



Всех, кто имеет сведения о Максиме, просят связаться с полицией и волонтерами.