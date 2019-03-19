22-летний хакер из Липецка перекодировал транспортные карты на не снижаемый баланс

Полицейские расследуют уголовные дела, возбужденные по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Подозреваемым является 22-летний липчанин.

По данным полиции, летом 2016 года 22-летний липчанин сумел перекодировать четыре транспортные карты липецкой транспортной компании, в результате чего терминалы в общественном транспорте принимали платеж, не распознавая виртуальность их баланса. Карты горожанин продал по тысяче рублей за каждую. Обман вскрылся при обращении одного из держателей карт в транспортную компанию. Менеджеры компании обнаружили, что баланс карты не отражается в их базе и отсутствует реальное перечисление денежных средств на счет организации. После чего последовало обращение в полицию. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими установлена причастность липчанина, хорошо владеющего компьютерными технологиями, к данным преступлениям. Предварительный ущерб, причиненный липецкой транспортной организации составил 11 тысяч рублей.



Расследование уголовных дел продолжается. Организованы мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.



