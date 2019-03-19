Происшествия

сегодня, 14:39

22-летний хакер из Липецка перекодировал транспортные карты на не снижаемый баланс

46 5898
#транспортные карты
8
22-летний хакер из Липецка перекодировал транспортные карты на не снижаемый баланс

Полицейские расследуют уголовные дела, возбужденные по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Подозреваемым является 22-летний липчанин.

По данным полиции, летом 2016 года 22-летний липчанин сумел перекодировать четыре транспортные карты липецкой транспортной компании, в результате чего терминалы в общественном транспорте принимали платеж, не распознавая виртуальность их баланса. Карты горожанин продал по тысяче рублей за каждую. Обман вскрылся при обращении одного из держателей карт в транспортную компанию. Менеджеры компании обнаружили, что баланс карты не отражается в их базе и отсутствует реальное перечисление денежных средств на счет организации. После чего последовало обращение в полицию. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими установлена причастность липчанина, хорошо владеющего компьютерными технологиями, к данным преступлениям. Предварительный ущерб, причиненный липецкой транспортной организации составил 11 тысяч рублей.

Расследование уголовных дел продолжается. Организованы мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

46 5898
#транспортные карты
8

Комментарии (46)

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Гость

8 минут назад
На что люди жизнь тратят блин.. Мда
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ОЧЕВИДЕЦ

18 минут назад
Молодец, а что же здесь умалчиваетя сколько эти транспортники у на селения отобрали н не одного дела не завели. Или там по мелочи ( 100-200 руб) это не наказуемо? Или некоторые по несколько раз карты пробиваю ( когда лента заканчивается или заедает в этих аппаратах).
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Молодец

37 минут назад
Не все путинской власти нас грабить! Порабы путинскую власть грабануть !
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гость

55 минут назад
Нашелся же умный! Не по закону, но респект ему и уважуха! А уж как транспортники нас грабят, их не привлекают!..
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ленко

сегодня, 21:02
Молодец!@!
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gorod48

сегодня, 20:52
Молодец
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Молодчага

сегодня, 20:38
умный это всегда приветствовалось только не подстраховался а зря у них нет защиты это всем ясно МОЛОДЕЦ
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@

сегодня, 20:24
Гений просто!!!
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Сергей

сегодня, 20:15
Парень кто это сделал ! Возьму тебя на работу. Звони девятьсот 6 семьсот 50 восемьдесят два 13 Сергей.
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Зачем

сегодня, 19:50
дебил, купивший карту, обратился в транспортную компанию?
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