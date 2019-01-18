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7 минут назад
Липецкая вечЁрка: юбилей области, убийство в Чаплыгине и супер-сосулька
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей новостей Липецка и региона в пятницу, 18 января.
Самыми обсуждаемыми новостями стали сообщения насчет юбилея области. Липчанам было интересно узнать, что в городе увидит полпред по ЦФО Игорь Щеголев, кого пригласили на торжественное собрание, и, конечно, чем удивит праздник на Соборной. Там сегодня было вкусно и шумно. Прямо на площади создали огромный фуд-корт, коллективы развлекали зрителей своими песнями, а районы щедро угощали своими богатствами.
Свыше четырех десятков комментариев оставлено под сообщением про супер-сосульку. Наледь наросла на жилом доме. Пожалуй, это самый крупный сталактит на липецких зданиях нынешней зимой, но, увы, его не спешат убирать. Льдина толщиной чуть ли не в метр вытянулась уже на целый этаж здания.
Также пользователям было интересно узнать подробности преступления в Чаплыгине. 14 ноября там в одном из домов расстреляли 44-летнего мужчину. Убийца выпустил в него девять пуль. Несмотря на то, что дерзкое преступление произошло днём, непосредственных очевидцев не оказалось. Но следователям все же удалось найти предполагаемого убийцу.