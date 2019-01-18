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7 минут назад

Липецкая вечЁрка: юбилей области, убийство в Чаплыгине и супер-сосулька

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: юбилей области, убийство в Чаплыгине и супер-сосулька

Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей новостей Липецка и региона в пятницу, 18 января.

Самыми обсуждаемыми новостями стали сообщения насчет юбилея области. Липчанам было интересно узнать, что в городе увидит полпред по ЦФО Игорь Щеголев, кого пригласили на торжественное собрание, и, конечно, чем удивит праздник на Соборной. Там сегодня было вкусно и шумно. Прямо на площади создали огромный фуд-корт, коллективы развлекали зрителей своими песнями, а районы щедро угощали своими богатствами.

Свыше четырех десятков комментариев оставлено под сообщением про супер-сосульку. Наледь наросла на жилом доме. Пожалуй, это самый крупный сталактит на липецких зданиях нынешней зимой, но, увы, его не спешат убирать. Льдина толщиной чуть ли не в метр вытянулась уже на целый этаж здания.

Также пользователям было интересно узнать подробности преступления в Чаплыгине. 14 ноября там в одном из домов расстреляли 44-летнего мужчину. Убийца выпустил в него девять пуль. Несмотря на то, что дерзкое преступление произошло днём, непосредственных очевидцев не оказалось. Но следователям все же удалось найти предполагаемого убийцу.

Много внимания привлекла новость про «юбилейные» транспортные карты. Всего выпущено 2 000 карт. Они выполнены в двух вариантах — бело-золотом и золото-красном цветах. На них изображен официальный символ 65-летия Липецкой области.
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#обзор #события #вечЁрка

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