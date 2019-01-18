Погода в Липецке

11 минут назад

Крещенская оттепель вместо крещенских морозов: в Липецкой области ночью до +1

1 76
#оттепель
Крещенская оттепель вместо крещенских морозов: в Липецкой области ночью до +1

В ближайшие трое суток атлантический циклон будет покидать территорию Липецкой области. Атмосферное давление начнет расти. 

19 января на смену морозной погоде придет оттепель, возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. 20 января под влиянием антициклона осадки прекратятся, начнется похолодание, которое продолжится 21 числа, однако пройдет снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 января 1 градус мороза что на 9 градусов выше климатической нормы, 20 января — 5-6 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы, 21 января — 7-8 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и морось, местами гололед, днем местами также пройдет небольшой снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, днем пройдет небольшой снег. Температура ночью около нуля, днем составит от 0 до 2 градусов мороза.

День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.

1 76
#оттепель

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дмитрий

3 минуты назад
в 2006 было - 36 не чего себе прижало в эпоху глобального потепления))))
ответить

Еще в рубрике

Циклон с Атлантики задержит потепление — накануне Крещения в Липецкой области до +2
Циклон с Атлантики задержит потепление — накануне Крещения в Липецкой области до +2

вчера, 17:43

Погода в Липецке
Короткое похолодание не принесет сильные морозы
#похолодание
3
Короткое похолодание не принесет сильные морозы

16.01.2019 16:58

Погода в Липецке
В Липецкой области до -10
#похолодание
В Липецкой области до -10

15.01.2019 16:17

Погода в Липецке
В Липецкой области ветрено и на 10 градусов теплее нормы
1
В Липецкой области ветрено и на 10 градусов теплее нормы

14.01.2019 15:54

Погода в Липецке
В Старый Новый год в Липецкой области ветрено и теплее нормы на 5 градусов
#потепление
3
В Старый Новый год в Липецкой области ветрено и теплее нормы на 5 градусов

13.01.2019 17:34

Погода в Липецке
Вчера в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков
#снегопад
7
Вчера в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков

12.01.2019 10:10

Погода в Липецке