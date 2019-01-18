Крещенская оттепель вместо крещенских морозов: в Липецкой области ночью до +1

В ближайшие трое суток атлантический циклон будет покидать территорию Липецкой области. Атмосферное давление начнет расти.

19 января на смену морозной погоде придет оттепель, возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. 20 января под влиянием антициклона осадки прекратятся, начнется похолодание, которое продолжится 21 числа, однако пройдет снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 января 1 градус мороза что на 9 градусов выше климатической нормы, 20 января — 5-6 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы, 21 января — 7-8 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и морось, местами гололед, днем местами также пройдет небольшой снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, днем пройдет небольшой снег. Температура ночью около нуля, днем составит от 0 до 2 градусов мороза.

День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.