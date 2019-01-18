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18 минут назад

Крупные торговые сети отказались от работы с поставщиками фальсификата

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#ритейл

Крупнейшие торговые сети договорились не сотрудничать с поставщиками, чья продукция неоднократно признавалась фальсифицированной или некачественной.

Такая информация содержится в протоколе комиссии по применению Кодекса добросовестных практик, с которым ознакомились «Известия»

Как пояснил президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков, таким способом ритейлеры пытаются установить равенство всех участников рынка и оградить себя от наказаний, которые в будущем предложил ввести Роспотребнадзор.  

В настоящее время за нарушение норм Кодекса добросовестных практик не предусмотрено серьезных санкций. В связи с этим существует риск того, что не все участники соглашения будут соблюдать его. Кроме того, из-за неверной оценки качества товаров может пострадать репутация добросовестного поставщика, отметили в ассоциации «Руспродсоюз».  

В прошлом году в Роспотребнадзор поступило около 5,9 тыс. сообщений об обнаружении на рынке товаров с нарушениями. Около 2,3 тыс. обращений касались молочной продукции. 
81
#ритейл

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