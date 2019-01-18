В России

21 минуту назад

Иностранцы назвали три основных блюда русской кухни

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#национальная кухня

По мнению иностранцев, основные блюда русской кухни — борщ, водка и черная икра.

Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан из 33 стран, проведенного Ассоциацией культурно-гастрономического туризма России при поддержке Всемирной туристской организации.

Исследование, проводимое в целях развития гастрономического туризма в России, показало, что представления о русских не всегда соответствуют реальности. В проводившей опрос организации заявили «Известиям», что намерены устранить эти несоответствия, рассказав миру о разнообразии русских блюд.

В комитете по развитию культурно-гастрономического туризма МРО «Деловая Россия» обратили внимание на необходимость информирования иностранцев еще и о русских традициях. Это избавит Россию от неверных суждений о ней за рубежом, добавили там.

В последнее время Россия активно продвигает гастрономический туризм. В частности, у страны появятся гастрономические послы. На эти должности планируют пригласить знаменитых иностранных звезд, любящих русскую культуру и кухню. 


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#национальная кухня

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