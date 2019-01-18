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13 минут назад
Число жертв «свиного гриппа» в Грузии увеличилось до 18 человек
В числе жертв - женщина, находившаяся на 38-неделе беременности и 10-месячный ребенок
Еще один человек скончался в Грузии от вируса "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщает Интерфакс со ссылкой на грузинские СМИ.
По их данным, 41-летний мужчина умер в Зугдиди. Отмечается, что смерть от вируса H1N1 подтверждена лабораторно.
Грузинские власти подчеркивают, что эпидемии свиного гриппа в стране нет – на 100 тысяч жителей отмечается 253 заболевших. При этом грузинский Минздрав объявил эпидемию кори – число заболевших достигло 335 человек, и растет с каждым днем.
В начале этой недели СМИ сообщали о 17 смертельных случаях заболевания вирусом "свиного гриппа". Таким образом, число жертв этого вируса в Грузии достигло 18 человек, включая женщину, находившуюся на 38-неделе беременности и 10-месячного ребенка.
По их данным, 41-летний мужчина умер в Зугдиди. Отмечается, что смерть от вируса H1N1 подтверждена лабораторно.
Грузинские власти подчеркивают, что эпидемии свиного гриппа в стране нет – на 100 тысяч жителей отмечается 253 заболевших. При этом грузинский Минздрав объявил эпидемию кори – число заболевших достигло 335 человек, и растет с каждым днем.
В начале этой недели СМИ сообщали о 17 смертельных случаях заболевания вирусом "свиного гриппа". Таким образом, число жертв этого вируса в Грузии достигло 18 человек, включая женщину, находившуюся на 38-неделе беременности и 10-месячного ребенка.