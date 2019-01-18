Общество

25 минут назад

Липчанам раздают сладости на Соборной площади

12 694
#юбилей
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Липчанам раздают сладости на Соборной площади

Несколько тысяч липчан посетили сегодня Соборную площадь. Это как участники, так и гости праздника в честь 65-летия Липецкой области. На главной площади развернулась большая выставка-ярмарка, фуд-корт с барбекю, гостей развлекали творческие коллективы из районов.

Каждый район старался удивить зрителей по-своему. Где-то предлагали сделать фото с Пётром I и Екатериной II, где-то сразиться силой в поднятии гири и перетягивании каната, попробовать себя в метании валенок. Кроме того, на Соборной устроили около десятка фото-зон разной тематики - от казачьего куреня до фермы оленеводов.

На выставке муниципалитетов не скупятся на угощения. Можно бесплатно выпить чай, съесть кашу или щи, полакомится выпечкой или оладьями. Казаки охотно угощали зажаренным на вертеле поросёнком, гостям раздавали мёд и варенье.

На фуд-корте предлагают барбекю - от обычного свиного шашлыка до барашка на вертеле или скумбрии-гриль. Спросом пользуются пряники с символикой праздника. Гостям праздникам прямо на площади варят вареники и жарят картофель. Две средних порции шашлыка обходятся примерно в 1300 рублей.

Единственное, что мешает веселью липчан - пронизывающий холодный ветер. Так что на площади особо никто не задерживается. Большинство проходят на периметру площади, где расположились палатки районов, заглядывают в зону барбекю и держат путь дальше. Самые стойкие греются у бочек с кострами.

Праздник сопровождается выступлениями творческих коллективов из районов области. В 16.00 их на сцене сменят кавер-группы, в 18.00 начнётся дискотека. Праздник завершится салютом. Его залпы прогрелись над площадью в 20.00.


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12 694
#юбилей
1

Комментарии (13)

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Женя

25 секунд назад
Что- то народу мало!
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skrip

1 минуту назад
Опять не угодили.Мать вашу.Вы хоть когда нибудь будете довольны.Написано-РАЗДАЮТ!!!!!!!
ответить

Это

1 минуту назад
Читайте народ 48
ответить

Ща усусь.

4 минуты назад
.., Чай не свиньи стрескают.
ответить

Илья Тузов

6 минут назад
Липчане! Я с понедельника буду работать у Вас вице-губернатором в обладминистрации. Сейчас подыскиваю себе квартиру в Липецке: 100 кв.м., джакузи, закрытый паркинг, консьерж. Не дороже 1,5 тыс. долларов США в месяц. Пишите свои предложения и телефон сюда, а я Вам перезвоню.
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..

9 минут назад
Жуть жуткая. У продавцов руки не в перчатках. Оладушки жарят на сомнительной сковороде в вязаных перчатках, ведро открыто и оставлен половник, тут же валяется сено и мусор. А зачем на площадь сена то навезли? Запасайтесь туалетной бумагой.
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Калдырь

10 минут назад
А что Воловскую чумную свинину еще не все сожрали? И почему такой дорогой шашлык, он что приготовлен из мраморной свинины?
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Kot Begemot

11 минут назад
А блины с лопаты подавать будут? Ну традиция такая же есть
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!!!

12 минут назад
в пятерке резкий рост цен на сладости не она ли спонсор пирования ?!!!!!!!!!!
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Ольга

13 минут назад
Шашлычок то золотой. Вы ипанулись? И где несколько тысяч липчан на фото? А чё не лям?
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