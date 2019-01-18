Липчанам раздают сладости на Соборной площади

Несколько тысяч липчан посетили сегодня Соборную площадь. Это как участники, так и гости праздника в честь 65-летия Липецкой области. На главной площади развернулась большая выставка-ярмарка, фуд-корт с барбекю, гостей развлекали творческие коллективы из районов.

Каждый район старался удивить зрителей по-своему. Где-то предлагали сделать фото с Пётром I и Екатериной II, где-то сразиться силой в поднятии гири и перетягивании каната, попробовать себя в метании валенок. Кроме того, на Соборной устроили около десятка фото-зон разной тематики - от казачьего куреня до фермы оленеводов.



На выставке муниципалитетов не скупятся на угощения. Можно бесплатно выпить чай, съесть кашу или щи, полакомится выпечкой или оладьями. Казаки охотно угощали зажаренным на вертеле поросёнком, гостям раздавали мёд и варенье.



На фуд-корте предлагают барбекю - от обычного свиного шашлыка до барашка на вертеле или скумбрии-гриль. Спросом пользуются пряники с символикой праздника. Гостям праздникам прямо на площади варят вареники и жарят картофель. Две средних порции шашлыка обходятся примерно в 1300 рублей.



Единственное, что мешает веселью липчан - пронизывающий холодный ветер. Так что на площади особо никто не задерживается. Большинство проходят на периметру площади, где расположились палатки районов, заглядывают в зону барбекю и держат путь дальше. Самые стойкие греются у бочек с кострами.



Праздник сопровождается выступлениями творческих коллективов из районов области. В 16.00 их на сцене сменят кавер-группы, в 18.00 начнётся дискотека. Праздник завершится салютом. Его залпы прогрелись над площадью в 20.00.





