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38 минут назад

В Чехии спасли 70 лыжников, застрявших на подъемнике

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В Чехии спасли 70 лыжников, застрявших на подъемнике

Пострадавших нет

В Чехии горноспасатели спасли 70 лыжников, застрявших на 1700-метровом подъемнике. Спасательная операция длилась более трех часов. В результате происшествия пострадавших нет, передает РИА Новости.

Подъемник, расположенный в районе поселка Червена вода в Орлицких горах, остановился в результате падения на него высокого дерева. Для спасения людей спасателям пришлось организовать своеобразные «живые лестницы», также часть лыжников сняли из кабинок с помощью вертолетов.

"Местный подъемник установлен недавно, имеет современную конструкцию, кабинки 4-местные, открытые, но с подогревом. Пассажиры терпеливо вынесли возникшую ситуацию", - отметила Вилимкова, добавив, что на некоторое время подъемник будет остановлен для техосмотра и ремонта.
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