Происшествия

47 минут назад

Липчанин заметил машину с открытым окном и украл телефон

1 318
#кража
Липчанин заметил машину с открытым окном и украл телефон

Отделом по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по г. Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 28-летнего жителя Липецкой области в с краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что в августе 2018 года обвиняемый на улице Папина заметил припаркованный автомобиль с открытым боковым стеклом. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, обвиняемый украл с сидения машины сотовый телефон. Мобильник он продал 1 000 рублей.

Ущерб в размере 8 000 рублей был причинен 24-летней жительнице Липецкой области.

Окончательное процессуальное решение в ближайшее время по делу примет суд. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

1 318
#кража

Комментарии (1)

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123

27 минут назад
простота - хуже воровства но если ты не умеешь воровать лучше иди работай а потом хорошо отдыхай иначе тюрьма не за горами
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