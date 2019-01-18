В забитом мусоропроводе нашли бетонную перемычку

Возможно, сбросившего в мусоропровод перемычку липчанина, привлекут к административной ответственности.

16 января GOROD48 рассказал о проблеме, с которой уже несколько недель живут липчане из дома №40 по улице Циолковского. 30 декабря в третьем подъезде здания забился мусоропровод , и все прошедшее время жильцы подъезда были вынуждены ощущать запах гниющих отходов. Обращения липчан в управляющую компанию ОГУП ЛОКК, жилищную инспекцию не помогли: мусоропровод оставался забитым.

После публикации GOROD48, трубу наконец-то прочистили. Как сообщает пресс-служба Управления ЖКХ Липецкой области, начальник участка управляющей компании организовал прочистку трубы и крайне удивился, когда обнаружил там полутораметровую железобетонную пермычку. По счастливому стечению обстоятельств, представители управляющей компании, которые ответственны за сбор отходов из подъездов дома, не пострадали от падения тяжелого столба.

Жильца, который делает ремонт, вычислить не составит труда. Возможно, ОГУП ЛОКК обратится в отдел полиции с просьбой о наказании владельца квартиры.

В Управлении ЖКХ отметили, что подобные ситуации в этом доме происходят не впервые. В минувшем году жители соседнего подъезда сбросили в мусоропровод ковер и труба забилась.