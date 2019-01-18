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В забитом мусоропроводе нашли бетонную перемычку

11 1373
#мусор
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В забитом мусоропроводе нашли бетонную перемычку

Возможно, сбросившего в мусоропровод перемычку липчанина, привлекут к административной ответственности.

16 января GOROD48 рассказал о проблеме, с которой уже несколько недель живут липчане из дома №40 по улице Циолковского. 30 декабря в третьем подъезде здания забился мусоропровод, и все прошедшее время жильцы подъезда были вынуждены ощущать запах гниющих отходов. Обращения липчан в управляющую компанию ОГУП ЛОКК, жилищную инспекцию не помогли: мусоропровод оставался забитым. 

После публикации GOROD48, трубу наконец-то прочистили. Как сообщает пресс-служба  Управления ЖКХ Липецкой области, начальник участка управляющей компании организовал прочистку трубы и крайне удивился, когда обнаружил там полутораметровую железобетонную пермычку. По счастливому стечению обстоятельств, представители управляющей компании, которые ответственны за сбор отходов из подъездов дома, не пострадали от падения тяжелого столба. 

Жильца, который делает ремонт, вычислить не составит труда. Возможно, ОГУП ЛОКК обратится в отдел полиции с просьбой о наказании владельца квартиры.  

В Управлении ЖКХ отметили, что подобные ситуации в этом доме происходят не впервые. В минувшем году жители соседнего подъезда сбросили в мусоропровод ковер и труба забилась. 

11 1373
#мусор
1

Комментарии (11)

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НАДЕЖДА

3 минуты назад
Ну просто нет слов, откуда берутся такие уроды! Неужели тяжело вывезти на лифте строительный мусор в контейнер на улице. Сами страдаем от таких нерадивых жильцов, у нас проблема с канализацией ( скидывают в нее все подряд: от прокладок до картофельных очисток), в итоге минимум раз в неделю в подвал льет гов..ще со всего дома! Штрафовать надо таких жильцов!!!
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brat095

5 минут назад
в Металлург
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Тоня

10 минут назад
А в какую переходите?
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brat095

15 минут назад
Живу в этом доме, фактически это не реально туда запихнуть. Так что ЛОКК пи...лы, то что мусур не вытаскивают по неделям это факт вот и она стоит забитая вся. Слава богу в марте от них спрыгиваем.
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гостья

19 минут назад
оказывается сами же жильцы и устраивают засор, а потом еще жалуются...ну что же норм вполне для наших жителей)))))))
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...

26 минут назад
КАК?!?!?! Как это можно было воткнуть в мусоропровод?!?! и я не о морально-этическом вопросе, а самом банальном -физическом!!!
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местный

42 минуты назад
Баки рядом с домом есть
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кокс

44 минуты назад
Давно пора их заварить прошлый век это очень убогая затея мусоропровод в многоквартирных домах это и крысы и вонь и прусаки лучше у дома мусорные баки поставить.
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Александр Баранов

50 минут назад
Сам ЖЭК и скинул, в отместку жильцам которые выбрали другую управляшку.
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\\\

56 минут назад
Дебильные жильцы, живущие с крысами и тараканами. Давно уже в нормальных домах заварили эти рассадники вони. Ж... поднимите и дойдите до мусорки.
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