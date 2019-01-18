В России

40 минут назад

Два Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке

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Два Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке

Один из летчиков обнаружен живым

Минобороны РФ подтвердило столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в небе над акваторией Японского моря, - сообщает Коммерсант.

Самолеты отрабатывали маневрирование, во время которого произошло касание в воздухе. Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО выполняли полет без боекомплекта. Позже ведомство сообщило, что катапультированный экипаж обнаружен.

Спасателям с воздуха удалось увидеть в Татарском проливе аварийные огни, предположительно, спасательного плота Су-34. Позже Минобороны РФ сообщило, что спасательный плот с катапультированным экипажем найден. «Рыболовецкое судно, находящееся в непосредственной близости от катапультированных летчиков Су-34, в ближайшие 20 минут подойдет к месту обнаружения индивидуального спасательного плота»,— говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что спасательная операция проходит при сильном ветре и волнении в 4 балла.

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