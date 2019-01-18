Происшествия

35 минут назад

19-летний липчанин попался на краже с дачного участка

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#кража
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19-летний липчанин попался на краже с дачного участка

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи из садового домика, задержан 19-летний ранее судимый житель Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейскими установлено, что в декабре 2018 года подозреваемый на территории садоводческого товарищества Правобережного района проник в гараж, расположенный рядом с садовым домиком, и украл бензиновый триммер и металлические провода, принадлежащих 58-летней жительнице областного центра, стоимостью 6 000 рублей.

Установить личность подозреваемого и задержать его удалось в результате грамотно спланированных и реализованных оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование проводит отдел по расследованию преступлений ОП № 5 СУ УМВД России по г. Липецку.

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#кража
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Толстый Лысый Мозг

11 минут назад
На моей территории,все под контролем
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