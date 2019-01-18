Происшествия

44 минуты назад

Росгвардейцы задержали похитителей люков

3 563
#Росгвардия #кража
Росгвардейцы задержали похитителей люков

Сотрудники Росгвардии задержали мужчин 29-ти и 31 года, подозреваемых в кражах канализационных люков с дорог.   

Вчера в полицию обратилась жительница Липецка. Она рассказала, что видела, как двое мужчин сняли с дороги чугунный люк, положили на санки и увезли. На место кражи выехали представители вневедомственной охраны Росгвардии, которые задержали подозреваемых. Всего на их счету оказалось 9 люков, принадлежащих ЛГЭК и пять люков "Квадры".
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#Росгвардия #кража

Комментарии (3)

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uecb

8 минут назад
росгвардия-сторож в погонах
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Грузела из люков?

9 минут назад
Можно много наделать
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А.П.Чехов

30 минут назад
Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? — Чаво? — Так ли всё это было, как объясняет Акинфов? — Знамо, было. — Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку? — Чаво? — Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос! для чего ты отвинчивал гайку? — Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок. — Для чего же тебе понадобилась эта гайка? — Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем... — Кто это — мы? — Мы, народ... Климовские мужики, то есть. — Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!
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