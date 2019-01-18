Росгвардейцы задержали похитителей люков

Сотрудники Росгвардии задержали мужчин 29-ти и 31 года, подозреваемых в кражах канализационных люков с дорог.

Вчера в полицию обратилась жительница Липецка. Она рассказала, что видела, как двое мужчин сняли с дороги чугунный люк, положили на санки и увезли. На место кражи выехали представители вневедомственной охраны Росгвардии, которые задержали подозреваемых. Всего на их счету оказалось 9 люков, принадлежащих ЛГЭК и пять люков "Квадры".