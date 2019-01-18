Общество

24 минуты назад

В поселке Севернуй Рудник воду окрасят в зеленый цвет

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#ЛГЭК
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В поселке Севернуй Рудник воду окрасят в зеленый цвет

ЛГЭК проверяет герметичность сетей теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, для контроля герметичности систем теплопотребления и несанкционированного разбора воды из систем отопления, в тепловую сеть от котельных «Северный рудник» и «Подгорное», к которым подключены жилые дома по улице Северный Рудник (поселок Северный Рудник) и  по улице Крайняя (село Подгорное), 18 января будет добавлен реагент (уранин А), окрашивающий воду в зеленый цвет.

В случае обнаружения утечек, луж, подтоплений в подвальных помещениях водой зеленого цвета, а также при появлении окрашенной воды из кранов в квартирах необходимо незамедлительно сообщить по телефону: 23-28-84,  23-28-81 и следовать указаниям. 

Теплоснабжение указанных выше домов осуществляется химически подготовленной водой, качество которой определяет возможность её использования только для отопления, ввиду отсутствия централизованного горячего водоснабжения. 

Отбор воды из системы отопления на нужды горячего водоснабжения строго запрещается!     


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#ЛГЭК
1

Комментарии (1)

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кот

10 минут назад
севернуй)
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