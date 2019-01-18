Из-за празднования юбилея области незначительно сократится выпуск автобусов на некоторых маршрутах

Сокращение коснется шести маршрутов.

Департамент транспорта информирует липчан о том, что 18 января в связи с отвлечением пассажирских транспортных средств для обслуживания торжественных мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Липецкой области, незначительно сократится выпуск автобусов на муниципальных маршрутах №№ 2Т, 8, 24, 24А, 26, 27.

Более подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15.