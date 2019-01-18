Общество

28 минут назад

Из-за празднования юбилея области незначительно сократится выпуск автобусов на некоторых маршрутах

3 319
#транспорт
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Из-за празднования юбилея области незначительно сократится выпуск автобусов на некоторых маршрутах

Сокращение коснется шести маршрутов.

Департамент транспорта информирует  липчан о том, что 18 января в связи с отвлечением пассажирских транспортных средств для обслуживания торжественных мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Липецкой области, незначительно сократится выпуск автобусов на муниципальных маршрутах №№ 2Т, 8, 24, 24А, 26, 27.

Более подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. 


3 319
#транспорт
1

Комментарии (3)

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777

1 минуту назад
Департамент транспорта автобус №8 на 00:14 рейс вообще не нужен загоняйте в депо автобус достаточно на 00:00 от НЛМК.
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Дмитрий

4 минуты назад
Они вообще мягкие на голову №24 и №24а и так не ходят не хрена для Европейского и Сырского настоящая мука пользоваться этими автобусами а ведь только эти автобусы соеденяют Сырский и 19-тый микр а люди в туже больницу по старинке с пересадками ездят №24 и №24а и так не ходят еще их и сократят МРАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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???

18 минут назад
Вы бы лучше написали какие улицы будут перекрывать.
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