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сегодня, 17:51

В России зафиксирован резкий скачок инфляции

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#инфляция
В России зафиксирован резкий скачок инфляции

За первые две недели этого года рост цен в России более чем в два раза превысил инфляцию за весь январь 2018-го. 

При этом количество покупок сократилось. Об этом свидетельствуют данные, подготовленные для «Известий» Росстатом и «Платформой ОФД» Сбербанка.

Эксперты объяснили это повышением НДС и регулируемых тарифов, а также сезонным повышением спроса. Вместе с тем россияне стали более рассудительны в своих тратах, отмечают специалисты.

По их мнению, страну ожидает дальнейший рост инфляции. Ее пик придется на середину года. Изменения будут наблюдаться в области товаров массового потребления и там, где слабая конкуренция. 


238
#инфляция

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