Парк «Быханов сад» преобразится уже к сентябрю

Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии городским парламентариям представили концепцию благоустройства МАУК «Парк «Быханов сад».

По словам главного архитектора Липецка Татьяны Азовой, в настоящий момент парк находится в запущенном состоянии. Мало пешеходных дорожек, не хватает освещения, урн и лавочек, отсутствуют спортивные игровые площадки. А танцплощадка, выставочный зал и здание кинотеатра, расположенные в парке, утратили былую привлекательность для липчан.



- Жители хотят видеть возродившийся «Быханов сад» с новыми покрытиями, с современной инфраструктурой. Детский городок тоже не отвечает требованиям. Какие-то небольшие вливания были, установили новое оборудование. В безобразном состоянии «Парк миниатюр». Все делалось бессистемно, без проекта, - заявила главный архитектор города.



По словам Азовой, концепция предполагает благоустройство пешеходных дорожек, размещение площадок для занятия различными видами спорта (теннис, бадминтон, воркаут, универсальная площадка для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол), беговые и велодорожки. Будет в парке и огражденная площадка для выгула и тренировок собак с местом для выставок и показательных выступлений. В «Быхановом саду» станет светлее за счет 46 новых световых опор. Также заменят старые лавочки и урны, установят сцену, сделают зону питания. Здесь должен появиться памятник основателю парка Василию Быханову.



Всего на реализацию концепции по благоустройству парка потребуется почти 127 млн рублей. Первые этап реконструкции планируют завершить уже к сентябрю этого года, а полностью благоустроить парк хотят к 2021 году.



Депутат Евдокия Бычкова поинтересовалась судьбой детских аттракционов, которые сейчас есть в парке.



Татьяна Азова рассказала, что карусели систематизируют. Некоторые из них снесут, и закупят новые. А при входе сделают сенсорную площадку для слабовидящих детей.



- На сегодняшний день в Липецке не так много территорий, которые находятся в городской черте и где, действительно, с пользой можно провести свой досуг. Мой округ находится рядом, в непосредственной близости с «Быхановым садом». Жители заинтересованы в том, чтобы эта территория развивалась максимально эффективно. Просьба прислушаться к предложениям липчан, - обратился к представителям мэрии депутат Игорь Марчуков.



Главный архитектор города заверила, что по концепции благоустройства парка будут проведены общественные обсуждения.



Также члены комиссии предложили перенести в следующем зимнем сезоне «Главный каток Липецка» на территорию «Быханова сада».



- Парк находится в центральной части города. Безусловно, его нужно приводить в порядок и дальше развивать. Проект очень хороший. Его еще будут обсуждать, и дополнять на заседаниях специально созданной рабочей группы. Будут приниматься предложения и от жителей города, - отметила председатель комиссии Вера Дронова.

