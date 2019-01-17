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Путин прибыл в Сербию с визитом
Президент Сербии Александр Вучич встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Белграда.
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Сербию с однодневным визитом.
Самолёт президента России приземлился в белградском аэропорту «Никола Тесла».
У трапа Путина встретил сербский лидер Александр Вучич с ротой почётного караула.
В ходе визита ожидается подписание более 20 двусторонних документов.
В Белграде Владимир Путин принял участие в церемонии совместного возложения венков с сербским президентом Александром Вучичем к Монументу освободителям Белграда, - пишет "Российская газета".
Оба президента прибыли на одной машине - российском лимузине Aurus. У входа на мемориальное кладбище глав государств встречали жители Белграда. Потом Путин и Вучич прошли в мемориальный парк, где возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям.
Лидеры двух стран обсудят российские торгово-экономические отношения, перспективы взаимодействия двух стран в энергетической сфере. Так, одной из важных тем станет проект продления газопровода "Турецкий поток" в Сербию.
Кроме того, ожидается, что в рамках переговоров отдельное внимание будет уделено ситуации вокруг Косово.
Ранее Владимир Путин приезжал в Белград в 2014 году.
Самолёт президента России приземлился в белградском аэропорту «Никола Тесла».
У трапа Путина встретил сербский лидер Александр Вучич с ротой почётного караула.
В ходе визита ожидается подписание более 20 двусторонних документов.
В Белграде Владимир Путин принял участие в церемонии совместного возложения венков с сербским президентом Александром Вучичем к Монументу освободителям Белграда, - пишет "Российская газета".
Оба президента прибыли на одной машине - российском лимузине Aurus. У входа на мемориальное кладбище глав государств встречали жители Белграда. Потом Путин и Вучич прошли в мемориальный парк, где возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям.
Лидеры двух стран обсудят российские торгово-экономические отношения, перспективы взаимодействия двух стран в энергетической сфере. Так, одной из важных тем станет проект продления газопровода "Турецкий поток" в Сербию.
Кроме того, ожидается, что в рамках переговоров отдельное внимание будет уделено ситуации вокруг Косово.
Ранее Владимир Путин приезжал в Белград в 2014 году.