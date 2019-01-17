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Путин прибыл в Сербию с визитом

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#Путин #Сербия #Вучич
Путин прибыл в Сербию с визитом

Президент Сербии Александр Вучич встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Белграда.

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Сербию с однодневным визитом.

Самолёт президента России приземлился в белградском аэропорту «Никола Тесла».

У трапа Путина встретил сербский лидер Александр Вучич с ротой почётного караула.

В ходе визита ожидается подписание более 20 двусторонних документов.

В Белграде Владимир Путин принял участие в церемонии совместного возложения венков с сербским президентом Александром Вучичем к Монументу освободителям Белграда, - пишет "Российская газета".

Оба президента прибыли на одной машине - российском лимузине Aurus. У входа на мемориальное кладбище глав государств встречали жители Белграда. Потом Путин и Вучич прошли в мемориальный парк, где возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям.

Лидеры двух стран обсудят российские торгово-экономические отношения, перспективы взаимодействия двух стран в энергетической сфере. Так, одной из важных тем станет проект продления газопровода "Турецкий поток" в Сербию.

Кроме того, ожидается, что в рамках переговоров отдельное внимание будет уделено ситуации вокруг Косово.

Ранее Владимир Путин приезжал в Белград в 2014 году.
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#Путин #Сербия #Вучич

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