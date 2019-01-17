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Украина назвала причину задержания журналистки Бойко

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Украина назвала причину задержания журналистки Бойко

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали причину задержания журналистки Елены Бойко. Ее обвиняют в агитации за изменение территориальной целостности страны и призывах к госперевороту.

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали причину задержания журналистки Елены Бойко. Ее обвиняют в агитации за изменение территориальной целостности страны и призывах к госперевороту, - пишут "Известия".

«Начиная с 2014 года она распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном 17 января.

Против журналистки возбуждено уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Отмечается, что 15 декабря прошлого года Галицкий районный суд Львова дал разрешение на задержание Бойко, она была объявлена в международный розыск.

13 декабря 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о депортации Бойко. Сообщалось, что журналистка незаконно проживала в России с середины 2016 года. 16 января 2019 года Бойко была депортирована, а после пересечения границы Украины ее задержали. По последним данным, журналистка находится в СИЗО Львова.
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