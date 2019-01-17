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Власти Хакасии прокомментировали увольнение рассказавшей об огромных премиях коллег чиновницы

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Власти Хакасии прокомментировали увольнение рассказавшей об огромных премиях коллег чиновницы

Бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула пост из-за окончания срока контракта, а не из-за истории с премиями.

У замминистра финансов Хакасии Галины Спиридоновой, раскритиковавшей выплату премии вице-губернатору, закончился трудовой договор. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы и информации Хакасии Ирина Бутенко, - передает РБК.

Отмечается, что чиновница официально покинула должность 26 декабря 2018 года, - пишет Lenta.ru.

По данным местных СМИ, Спиридонова критиковала большие премии чиновникам, в частности, в размере 300 процентов от оклада, после чего «замгубернатора отказался от плана назначить Спиридонову министром экономического развития и сместил ее с прежней должности».

14 января власти Хакасии подтвердили премию в размере 300 процентов от месячного оклада вице-губернатору Юлии Исмагиловой. Основанием для поощрения назвали результаты ее работы. Она занималась инвентаризацией основных средств и товарно-материальных ценностей кабмина республики. В пресс-службе правительства также отмечали, что Исмагилова не живет в Хакасии, а компенсация ее зарплаты происходит за счет премий.

Исмагилова назначена на должность в ноябре прошлого года с ежемесячным окладом 24 747 рублей.
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