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Рада приняла закон о переходе религиозных общин в ПЦУ

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#Украина #Рада #религия
Рада приняла закон о переходе религиозных общин в ПЦУ

Верховная рада Украины приняла законопроект №4128д, который регулирует переход религиозных общин из УПЦ к раскольникам.

Закон о религиозных общинах, принятый в четверг Верховной радой, является вопиющим нарушением Конституции и международных обязательств Украины.

Об этом заявил ТАСС руководитель информационного отдела канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент.

"Этот закон, вносящий изменения относительно подчиненности религиозных общин, является вопиющим нарушением Конституции и международных обязательств Украины, которые она взяла на себя как правовое демократическое государство", - сказал он.

Кроме того, подчеркнул архиепископ, новый законодательный акт направлен на "грубое нарушение фундаментальных прав и свобод верующих людей". "На этот счет есть заключения авторитетных международных организаций, которые ведут мониторинг религиозного законодательства", - добавил Климент.

При этом он с сожалением подчеркнул, что авторы законопроекта и те, кто его принимал, "не скрывали, что документ направлен против канонической церкви, на ликвидацию УПЦ".

Отвечая на вопрос о возможных судебных исках со стороны УПЦ на новый законопроект, Климент отметил: "Самое главное - молиться Богу, чтобы он наставил церковь, как жить в нынешних государственно-церковных условиях, и молиться о вразумлении людей, которые целью своей политической деятельности поставили борьбу с религией".
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#Украина #Рада #религия

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