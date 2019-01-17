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сегодня, 15:08
Рада приняла закон о переходе религиозных общин в ПЦУ
Верховная рада Украины приняла законопроект №4128д, который регулирует переход религиозных общин из УПЦ к раскольникам.
Закон о религиозных общинах, принятый в четверг Верховной радой, является вопиющим нарушением Конституции и международных обязательств Украины.
Об этом заявил ТАСС руководитель информационного отдела канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент.
"Этот закон, вносящий изменения относительно подчиненности религиозных общин, является вопиющим нарушением Конституции и международных обязательств Украины, которые она взяла на себя как правовое демократическое государство", - сказал он.
Кроме того, подчеркнул архиепископ, новый законодательный акт направлен на "грубое нарушение фундаментальных прав и свобод верующих людей". "На этот счет есть заключения авторитетных международных организаций, которые ведут мониторинг религиозного законодательства", - добавил Климент.
При этом он с сожалением подчеркнул, что авторы законопроекта и те, кто его принимал, "не скрывали, что документ направлен против канонической церкви, на ликвидацию УПЦ".
Отвечая на вопрос о возможных судебных исках со стороны УПЦ на новый законопроект, Климент отметил: "Самое главное - молиться Богу, чтобы он наставил церковь, как жить в нынешних государственно-церковных условиях, и молиться о вразумлении людей, которые целью своей политической деятельности поставили борьбу с религией".
Об этом заявил ТАСС руководитель информационного отдела канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент.
"Этот закон, вносящий изменения относительно подчиненности религиозных общин, является вопиющим нарушением Конституции и международных обязательств Украины, которые она взяла на себя как правовое демократическое государство", - сказал он.
Кроме того, подчеркнул архиепископ, новый законодательный акт направлен на "грубое нарушение фундаментальных прав и свобод верующих людей". "На этот счет есть заключения авторитетных международных организаций, которые ведут мониторинг религиозного законодательства", - добавил Климент.
При этом он с сожалением подчеркнул, что авторы законопроекта и те, кто его принимал, "не скрывали, что документ направлен против канонической церкви, на ликвидацию УПЦ".
Отвечая на вопрос о возможных судебных исках со стороны УПЦ на новый законопроект, Климент отметил: "Самое главное - молиться Богу, чтобы он наставил церковь, как жить в нынешних государственно-церковных условиях, и молиться о вразумлении людей, которые целью своей политической деятельности поставили борьбу с религией".