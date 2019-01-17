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Сбивший на переходе девушку краснодарский судья подал в отставку

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Сбивший на переходе девушку краснодарский судья подал в отставку

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, являющийся участником ДТП, в котором пострадала девушка, подал заявление об уходе в отставку.

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоров подал в Высшую квалификационную коллегию судей РФ заявление о прекращении его полномочий на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», - сообщается на сайте суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео с места происшествия попало в социальные сети. Пользователи предполагали, что водитель на видео — военный судья. На пешеходном переходе мужчина сбил девушку. Водители перекрыли дорогу его автомобилю и не дали уехать до тех пор, пока на месте происшествия не появились сотрудники ДПС. Правоохранители оформили происшествие, но отпустили судью.

Пострадавшей требуется операция, у нее вывих колена и порваны связки на ноге.

В краснодарском военном суде подтвердили участие Крикорова в ДТП.
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