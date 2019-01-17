Липчан пять дней будут угощать блинами и чаем

Большой праздник состоится в Чаплыгине.

С 22 по 26 января в Чаплыгине пройдет VІ Ежегодный событийный туристический фестиваль «Виват, Раненбург!». На этот раз праздник посвятили 65-летию Липецкой области. Как сообщили GOROD48 организаторы фестиваля, в течение всех пяти дней гостей праздника с 11 до 17 часов ждут угощения на главной площадке - у молодежного центра «Галактика».



- Угощения готовят сельские поселения. Они предложат гостям фестиваля выпечку, чай, прямо на месте будут печь блины. Кроме того, мы готовы предоставить поселениям шесть 30-литровых котлов под первые блюда и каши, - уточнили в МЦ «Галактика». - Конечно же, праздник не обойдется без шашлыка.



Торжественное открытие фестиваля «Виват, Раненбург!» запланировано на 11 часов 22 января; следом начнется театрализованное представление с участием исторических персонажей и знатных земляков чаплыгинцев. В 13 часов начнется вечер поэзии «Мой Раненбург, ты в песнях и стихах!». 23 января будет посвящено работе музыкальной гостиной «Пою свой край!», 24 января состоится концерт детской школы искусств. 25 января выступит ансамбль русской песни «Раненбургские родники».



Главные празднования запланированы на 26 января. У МЦ «Галактика» будут работать площадки «Русский самовар», «Прялка: забытое искусство», «Купеческая блинная», «Раненбургская ярмарка», «Кухня от Петра I до Гиляровского» и выставка – продажа экологически чистой продукции кооперативов района. В здании МЦ «Галактика»: будут работать туристко - информационный киоск, выставка «События и люди», выставка «Это наша с тобой биография», посвященная 65-летию Липецкой области. На интерактивных площадках расскажут о местной промышленности, сельском хозяйстве, культуре, спорте, образовании, медицине и мастеров народных промыслов.