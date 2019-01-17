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29 минут назад
СМИ сообщили о визите Ксении Собчак в Киев
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Экс-кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины.
Российская журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала свой приезд в Киев. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, ей поступают многочисленные звонки от журналистов после того, как стало известно, что она приехала в украинскую столицу. Она уточнила, что приехала к подруге.
«То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?» — задалась вопросом Собчак.
Она добавила, что в городе у нее много «гостеприимных» друзей.
Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак прилетела в Киев для того, чтобы встретиться с кандидатом в украинские президенты Владимиром Зеленским, - пишет Газета.ru.
По ее словам, ей поступают многочисленные звонки от журналистов после того, как стало известно, что она приехала в украинскую столицу. Она уточнила, что приехала к подруге.
«То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?» — задалась вопросом Собчак.
Она добавила, что в городе у нее много «гостеприимных» друзей.
Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак прилетела в Киев для того, чтобы встретиться с кандидатом в украинские президенты Владимиром Зеленским, - пишет Газета.ru.
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