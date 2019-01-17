34 минуты назад
Япония выразила протест России из-за действий погранслужбы РФ у Южных Курил
Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.
В частности, в Токио утверждают, что 7 января сотрудники российской погранслужбы остановили японский рыболовный траулер "Касугамару-18". Пограничники выявили нарушения, после чего сопроводили траулер в порт на Кунашире, а затем, после выяснения обстоятельств, отпустили.
Токио назвал эти действия неприемлемыми. При этом в японском МИД ссылаются на свою позицию как по четырем оспариваемым островам, так и по действию Соглашения по рыболовству у южных Курил от 21 февраля 1998 года, согласно которому японские суда могут ловить рыбу в этом районе за определенную плату по выделенной квоте.
Отношения Москвы и Токио омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили по итогам Второй мировой войны.
Япония считает южные Курилы — острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи — своей территорией, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.