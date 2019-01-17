Александр Афанасьев: «Поставленные президентом задачи Липецкая область выполняет на практике»

Депутат горсовета рассказал, как в регионе ведется работа по поддержке предпринимательского сообщества.

Создание комфортных условий для развития бизнеса, улучшение деловой среды и инвестиционного климата в регионах должны стать ключевыми задачами местных властей и обязательным условием для реализации национальных проектов. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил президент Владимир Путин во вторник, 15 января.



Агентство, по мнению, главы государства, должно сосредоточиться на четырех ключевых направлениях деятельности – создании комфортных условий для бизнеса, подготовке кадров для технологического развития страны, поддержке значимых проектов в социальной сфере и развитии городской среды.



Поддержку предпринимательского сообщества Владимир Путин назвал первой задачей АСИ. Реагировать на запросы и проблемы предпринимателей власти должны оперативно.



– Нужно продолжить практику Национальной предпринимательской инициативы и рейтинга инвестиционного климата в регионах РФ и сформировать постоянно действующий механизм улучшения деловой среды на всем пространстве страны, – подчеркнул Владимир Путин.



У Липецкой области такой опыт есть. Механизм взаимодействия предпринимательского сообщества и региональных властей отлажен и позволяет развиваться как отдельным компаниям, так и экономике субъекта в целом, считает член Агентства социальных инициатив от Липецкой области и депутат городского совета Александр Афанасьев. Благодаря поддержке временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Артамонова, местные производители продуктов питания получили шанс на интенсивное развитие своих компаний.



– На вчерашнем заседании Агентства стратегических инициатив Владимир Путин подчеркнул, что власти должны оперативно реагировать на проблемы предпринимателей. В Липецкой области эта работа ведётся на разных уровнях. Сегодня в регионе с мощнейшим агропромышленным комплексом сложилась парадоксальная ситуация, когда наши производители, не найдя сбыт тут, везут свою продукцию в другие регионы, а на липецкие прилавки продукты доставляют издалека. В итоге производители теряют доступ к покупателю и не могут наращивать объемы производства, покупатели лишаются возможности покупать свежие местные продукты, а бюджет недополучает налогов, потому что производитель не может нарастить объемы производства. Между тем, возможность продавать свои товары на внутреннем рынке региона – это возможность для стабильного развития местных производителей. Представители липецких компаний обратились к властям с просьбами помочь разрешить эту ситуацию. Чтобы решить проблему, в комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета мы создали проект «Покупай липецкое!» и пытаемся помочь торговым сетям и местным производителям найти общий язык. Чтобы прояснить ситуацию, пригласили на встречу всех крупных местных товаропроизводителей и представителей федеральных и местных сетей. Первую попытку взаимодействия удачной я бы не назвал, а вот со второй – когда к проблеме подключился врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов – проблема начала решаться, – рассказал Александр Афанасьев. – В конце ноября он встретился с местными товаропроизводителями и представителями торговых сетей. Благодаря вмешательству в ситуацию главы региона производители и ритейлеры сделали первые шаги навстречу друг другу. О намерении развивать взаимовыгодное сотрудничество с местными товаропроизводителями в ходе встречи с Игорем Артамоновым заявили представители всех торговых сетей. В перспективе наличие гарантированного спроса обещает стабильный рост производства местных компаний, создание новых рабочих мест, повышение зарплат и, значит, рост налоговых отчислений в бюджет региона. А отсюда следует, что социальная сфера получит больше возможностей для развития, средства направят на строительство новых детских садов, школ, создание парков и благоустройство общественных пространств. В итоге создание благоприятных условий для развития липецкого бизнеса превратится в комфорт для каждого из липчан.

