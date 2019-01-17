Общество

сегодня, 11:55

Кольцо у танка снова станет главной дорогой

13 1388
#дорожное движение
2
Кольцо у танка снова станет главной дорогой

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с 26 января 2019 года изменяется схема проезда кругового движения на площади Танкистов. 

Кольцу у танка возвращается статус главной дороги. На время реконструкции Петровского моста очередность проезда этого участка определилась светофорами. В связи с завершением работ временная схема движения отменяется.  Светофорные объекты,  смонтированные здесь на время ее действия, 26 января отключат и демонтируют, сообщает пресс-служба администрации Липецка. 


13 1388
#дорожное движение
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Татьяна

2 минуты назад
Дебилы, сейчас хоть понемногу , но все двигались, а теперь в час пик когда комбинат едет с работы все будем стоять, самое глупое решение
ответить

нквд

3 минуты назад
При еське весь департамент транспорта поехал бы осваивать Колыму за такие изменения туда-сюда .туда -сюда
ответить

Юрьевна

3 минуты назад
Оставьте как было, или не демонтируйте. Посмотрите что получится ( пробки)
ответить

Animal Planet

26 минут назад
А я себе секаль валерианкой мажу ,мой кот енто дело сильно уважает!
ответить

Из проверенных источников

26 минут назад
Снимите знак Грузовым нельзя, не кормите коррупцию.
ответить

Привет

31 минуту назад
Горожане, жду вас , искренне ваш анус
ответить

?

34 минуты назад
Наконец то, давно пора вернуть как было. Все кольца надо сделать главными!!! А дебилов и так хватает, даже если ничего не менять. Аварии были , есть и будут к сожалению.
ответить

Дмитрий

38 минут назад
Светофоры не будут демонтировать их просто отключат они пригодятся в 2020-ом когда от Пл Танкистам до Пл Кольцевой будет реконструкция с расширением до 6 полос дороги 2 крайние отдадут под автобусы.
ответить

Комиссару

46 минут назад
Это ты олень! На катукова что то бабла много срубить не получилось, только рот свой открывали.
ответить

Дебилы

49 минут назад
Опять в час пик весь мост от лтз еле двигаться будет а если дтп то полная жопа. ИДИОТЫ!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Проспектом Победы торганут уже в феврале
#проспект Победы
3
Проспектом Победы торганут уже в феврале

12 минут назад

Общество
Спасатели предупреждают о штормовом ветре
#ветер
Спасатели предупреждают о штормовом ветре

54 минуты назад

Общество
Игорь Артамонов произвел кадровое назначение
#Игорь Артамонов #кадры #Илья Тузов
44
Игорь Артамонов произвел кадровое назначение

сегодня, 11:38

Общество
Киоск с фаст-фудом оштрафовали за тотальную антисанитарию
#проверка #шаурма #штраф
32
Киоск с фаст-фудом оштрафовали за тотальную антисанитарию

сегодня, 09:28

Общество
Как Путин скажет
#Игорь Артамонов
93
Как Путин скажет

сегодня, 09:22

Общество
Пресс-конференция Игоря Артамонова (видеотрансляция)
#Игорь Артамонов
26
Пресс-конференция Игоря Артамонова (видеотрансляция)

сегодня, 09:05

Общество