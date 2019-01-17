Кольцо у танка снова станет главной дорогой

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с 26 января 2019 года изменяется схема проезда кругового движения на площади Танкистов.

Кольцу у танка возвращается статус главной дороги. На время реконструкции Петровского моста очередность проезда этого участка определилась светофорами. В связи с завершением работ временная схема движения отменяется. Светофорные объекты, смонтированные здесь на время ее действия, 26 января отключат и демонтируют, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

