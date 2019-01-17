Российским военным в запасе могут запретить использовать соцсети

В России военнослужащим могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения, ограничения также планируется распространить и на тех, кто ушел в запас.





Требования по ограничению использования военнослужащими социальных сетей, а также размещения информации в СМИ и интернете были включены в законопроект об изменении ФЗ «О статусе военнослужащих», который правительство внесло в Госдуму в сентябре прошлого года. 8 ноября он был принят в первом чтении. Теперь же, как рассказали «Известиям» несколько собеседников, знакомых с ситуацией, запрет хотят распространить и на запасников. Изменения уже подготовлены Минобороны и внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта.



— Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах, — рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. — А так, по закону, мы четко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства.



Примечательно, что в первоначальном варианте федерального закона, внесенном в сентябре, указывалось, что его действие не будет распространяться на уволенных в запас. Но, по словам собеседников «Известий» Минобороны проанализировало ситуацию с информационной безопасностью и приняло решение ужесточить требования.



Если новые поправки будут приняты, то в контракте с Минобороны сразу же будут прописываться ограничения на использование соцсетей. Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.



Распространяется запрет на соцсети и на военнослужащих, не работавших с секретными документами, но служивших в режимной части, так как информация о роде деятельности и внутреннем распорядке является ценной для спецслужб иностранных государств. На ее основе можно установить, чем именно занимается то или иное воинское подразделение.



В законе отмечается, что необходимо соблюсти баланс между ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, и потребностью военнослужащих в свободном обмене информацией.



Существующий закон «О государственной тайне» позволяет временно ограничить в правах должностных лиц или граждан, допущенных или допускавшихся ранее к государственной тайне. В частности, при заключении договора или контракта с ним могут оговорить, например, запрет на выезд в иностранные государства. Теперь похожая правовая норма распространится на военнослужащих запаса, имеющих аккаунт в соцсетях.



Существует большой риск утечки военных секретов через интернет, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.



— В армии никогда не либеральничали, когда речь заходила о разглашении секретной информации, поэтому Минобороны стремится установить определенные жесткие правила, — пояснил эксперт. — Ограничения вводятся по аналогии с законом о защите гостайны, когда носители секретов дают подписку о неразглашении.



Военнослужащих, имеющих доступ к секретной информации, всегда ограничивали в общении, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.



— Их всегда старались изолировать от среды, где могут находиться лица, заинтересованные в секретной информации, — рассказал



Нужно бороться не со средствами коммуникации, а грамотно выстраивать всю систему безопасности, отметил бывший начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов.



— Болтают люди, а не соцсети, — отметил он. — Доступ к секретам часто получают люди, которые не понимают, что они говорят или размещают в интернете.



Закон будет весьма сложно применять. Некоторые военнослужащие привыкли к публичности в интернете, и им будет сложно от нее отказаться. Тем более что в Сети существует много способов оставаться анонимным, отмечает Герман Клименко.



— Доказать юридически, что человек нарушает требования Минобороны, например в сети Facebook, практически невозможно, — считает Герман Клименко. — Военнослужащий может завести анонимный аккаунт или назваться другим именем, а зарубежные соцсети никогда не выдают нам личных данных такого человека.



Ограничить интернет-активность военнослужащих пытаются во многих армиях мира. Первый крупный скандал с соцсетями у военных случился в США в 2007 году. Тогда боевики в Ираке уничтожили минометным обстрелом четыре вертолета AН-64 Apache за один день. Ответственность возложили на военнослужащих, которые за день до атаки боевиков выложили селфи на фоне машин в Facebook с геотегами. После этого для находящихся в зоне боевых действий командование армии США выпустило памятку с шестью основными правилами поведения в соцсетях.



Военнослужащим запрещено публиковать информацию о погибших, попавших в плен, подробности операций. Рекомендуется быть внимательными общаясь с другими пользователями. Добавлять в друзья незнакомых людей крайне не рекомендуется.



Солдату необходимо помнить, что, опубликовав информацию, он больше не сможет контролировать ее распространение. Военнослужащие также должны отключать геолокацию в настройках смартфона и не публиковать фотографии, привязанные к конкретной местности. Минобороны планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Срок «периода молчания» — до пяти лет. Новые правила в отношении уволенных с военной службы распространят на определенную их категорию: речь идет о тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну. Изменения будут включены в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих», уже находящийся в Госдуме. По мнению экспертов, документ необходим для обеспечения режима секретности в современных условиях. Между тем, как считают эксперты, нововведение не решит всех проблем — отследить нарушителей закона будет чрезвычайно трудно, так как они могут завести анонимный аккаунт. А зарубежные соцсети пока не делятся с российскими ведомствами данными пользователей.Требования по ограничению использования военнослужащими социальных сетей, а также размещения информации в СМИ и интернете были включены в законопроект об изменении ФЗ «О статусе военнослужащих», который правительство внесло в Госдуму в сентябре прошлого года. 8 ноября он был принят в первом чтении. Теперь же, как рассказали «Известиям» несколько собеседников, знакомых с ситуацией, запрет хотят распространить и на запасников. Изменения уже подготовлены Минобороны и внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта.— Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах, — рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. — А так, по закону, мы четко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства.Примечательно, что в первоначальном варианте федерального закона, внесенном в сентябре, указывалось, что его действие не будет распространяться на уволенных в запас. Но, по словам собеседников «Известий» Минобороны проанализировало ситуацию с информационной безопасностью и приняло решение ужесточить требования.Если новые поправки будут приняты, то в контракте с Минобороны сразу же будут прописываться ограничения на использование соцсетей. Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.Распространяется запрет на соцсети и на военнослужащих, не работавших с секретными документами, но служивших в режимной части, так как информация о роде деятельности и внутреннем распорядке является ценной для спецслужб иностранных государств. На ее основе можно установить, чем именно занимается то или иное воинское подразделение.В законе отмечается, что необходимо соблюсти баланс между ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, и потребностью военнослужащих в свободном обмене информацией.Существующий закон «О государственной тайне» позволяет временно ограничить в правах должностных лиц или граждан, допущенных или допускавшихся ранее к государственной тайне. В частности, при заключении договора или контракта с ним могут оговорить, например, запрет на выезд в иностранные государства. Теперь похожая правовая норма распространится на военнослужащих запаса, имеющих аккаунт в соцсетях.Существует большой риск утечки военных секретов через интернет, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.— В армии никогда не либеральничали, когда речь заходила о разглашении секретной информации, поэтому Минобороны стремится установить определенные жесткие правила, — пояснил эксперт. — Ограничения вводятся по аналогии с законом о защите гостайны, когда носители секретов дают подписку о неразглашении.Военнослужащих, имеющих доступ к секретной информации, всегда ограничивали в общении, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.— Их всегда старались изолировать от среды, где могут находиться лица, заинтересованные в секретной информации, — рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин. — Раньше речь шла о поездках за границу. Теперь для того, чтобы связаться с человеком в любой точке мира, достаточно включить компьютер. Поэтому запрет на соцсети для запасников вполне логичен.Нужно бороться не со средствами коммуникации, а грамотно выстраивать всю систему безопасности, отметил бывший начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов.— Болтают люди, а не соцсети, — отметил он. — Доступ к секретам часто получают люди, которые не понимают, что они говорят или размещают в интернете.Закон будет весьма сложно применять. Некоторые военнослужащие привыкли к публичности в интернете, и им будет сложно от нее отказаться. Тем более что в Сети существует много способов оставаться анонимным, отмечает Герман Клименко.— Доказать юридически, что человек нарушает требования Минобороны, например в сети Facebook, практически невозможно, — считает Герман Клименко. — Военнослужащий может завести анонимный аккаунт или назваться другим именем, а зарубежные соцсети никогда не выдают нам личных данных такого человека.Ограничить интернет-активность военнослужащих пытаются во многих армиях мира. Первый крупный скандал с соцсетями у военных случился в США в 2007 году. Тогда боевики в Ираке уничтожили минометным обстрелом четыре вертолета AН-64 Apache за один день. Ответственность возложили на военнослужащих, которые за день до атаки боевиков выложили селфи на фоне машин в Facebook с геотегами. После этого для находящихся в зоне боевых действий командование армии США выпустило памятку с шестью основными правилами поведения в соцсетях.Военнослужащим запрещено публиковать информацию о погибших, попавших в плен, подробности операций. Рекомендуется быть внимательными общаясь с другими пользователями. Добавлять в друзья незнакомых людей крайне не рекомендуется.Солдату необходимо помнить, что, опубликовав информацию, он больше не сможет контролировать ее распространение. Военнослужащие также должны отключать геолокацию в настройках смартфона и не публиковать фотографии, привязанные к конкретной местности.