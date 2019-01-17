Липчане предпочитают занимать кредитными картами

Липчане среди разных типов кредитов больше всего предпочитают кредитные карты и реже всего берут онлайн-займы.

Об этом сообщает совместное исследование аналитического центра МФК "Займер" и Объединенного кредитного бюро. Исследование проводилось в аспекте соотношения количества кредитных договоров с количеством жителей в трехлетней динамике за 2016-2018 годы.

Исследование оценивало востребованность среднестатистическим жителем каждого из регионов относительно среднестатистического россиянина кредитов и займов разных типов. Оценка давалась по каждому типу — ипотеке, автокредиту, потребительскому кредиту, кредитным картам, онлайн-займам.

Самым востребованным видом кредитов у жителей Липецкой области на протяжении трех лет были кредитные карты Согласно исследованию, коэффициент этого вида займов за три года составил 1,12, или он был востребован в 1,12 раза больше, чем в среднем по России — это выше среднего уровня. Лидерами по популярности спроса на кредитные карты являются Кемеровская (1,39) и Новосибирская (1,35) области, наименьшая востребованность кредитных карт в Крыму и Севастополе (0,02).

Средний показатель спроса у жителей Липецкой области оказался на ипотеку (коэффициент — 0,95), автокредиты (0,92) и потребительские кредиты (1,06). Ипотека на протяжении 2016-2018 годов наиболее востребована у населения Магаданской области. Согласно исследованию, у жителей субъекта этот сегмент востребован в 1,87 раза чаще, чем в среднем по стране. По автокредитованию лидирует Санкт-Петербург, где такой вид кредитования востребован в 2,2 раза чаще, чем в среднем по стране. Сегмент потребкредитования особенно пользуется популярностью на Алтае (в 2,27 раза чаще).

В категорию «низкий уровень спроса» попали онлайн-займы — коэффициент для региона составил всего 0,58. Лидером в сегменте онлайн-займов является Ленинградская область (в 2,3 раза чаще).