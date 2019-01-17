Происшествия

сегодня, 10:01

Жителя Подмосковья задержали в Липецке с крупной партией наркотиков

691
#наркотики
Жителя Подмосковья задержали в Липецке с крупной партией наркотиков

Отделом по расследованию преступлений отдела полиции № 3 СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению ранее судимого 47-летнего жителя Московской области в хранении крупной партии наркотиков.

В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2018 года мужчина купил наркотической средство, общей массой 235 грамма. Наркотик он хранил при себе без цели сбыта, для дальнейшего личного употребления до момента фактического изъятия сотрудниками полиции.      

В совершении преступления обвиняемый признался полностью. Противоправная деятельность обвиняемого доказана, в том числе, результатами оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
691
#наркотики

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

57-летний безногий липчанин пропал месяц назад
#пропавшие без вести
57-летний безногий липчанин пропал месяц назад

32 минуты назад

Происшествия
На улице Студеновской «Мерседес» сбил 44-летнего мужчину
#авария #ДТП
2
На улице Студеновской «Мерседес» сбил 44-летнего мужчину

сегодня, 08:55

Происшествия
Полицейские задержали 60-летнюю рецидивистку
#карманная кража
3
Полицейские задержали 60-летнюю рецидивистку

сегодня, 08:51

Происшествия
Главного технолога молочного завода обвиняют в тяжелой травме подчиненной
#техника безопасности
11
Главного технолога молочного завода обвиняют в тяжелой травме подчиненной

вчера, 16:20

Происшествия
11-летнего мальчика сбили рядом с остановкой
#авария #ДТП
25
11-летнего мальчика сбили рядом с остановкой

вчера, 16:15

Происшествия
Липчанин выманил у москвички 894 000 рублей и прокутил их с девушками по ресторанам
#мошенничество
28
Липчанин выманил у москвички 894 000 рублей и прокутил их с девушками по ресторанам

вчера, 16:00

Происшествия