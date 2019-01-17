Жителя Подмосковья задержали в Липецке с крупной партией наркотиков

Отделом по расследованию преступлений отдела полиции № 3 СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению ранее судимого 47-летнего жителя Московской области в хранении крупной партии наркотиков.

В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2018 года мужчина купил наркотической средство, общей массой 235 грамма. Наркотик он хранил при себе без цели сбыта, для дальнейшего личного употребления до момента фактического изъятия сотрудниками полиции.



В совершении преступления обвиняемый признался полностью. Противоправная деятельность обвиняемого доказана, в том числе, результатами оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

