сегодня, 10:01
Жителя Подмосковья задержали в Липецке с крупной партией наркотиков
Отделом по расследованию преступлений отдела полиции № 3 СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению ранее судимого 47-летнего жителя Московской области в хранении крупной партии наркотиков.
В совершении преступления обвиняемый признался полностью. Противоправная деятельность обвиняемого доказана, в том числе, результатами оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.