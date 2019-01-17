Происшествия

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На улице Студеновской «Мерседес» сбил 44-летнего мужчину

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#авария #ДТП
На улице Студеновской «Мерседес» сбил 44-летнего мужчину

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 января в Липецке 37-летний водитель «ВАЗ-2109» столкнулся с «Тойотой» с 50-летним водителем за рулем. В ДТП пострадал водитель иномарки – с травмой его госпитализировали.

На улице Водопьянова 36-летний водитель «УАЗа по предварительным данным нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 10-летнего школьника. Мальчик получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецке в начале восьмого вечера на улице Студеновской 59-летний водитель «Мерседеса» вне пешеходного перехода допустил наезд на 44-летнего мужчину. Он получил травмы и был госпитализирован.

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 754 нарушения ПДД.

К административной ответственности за неиспользование ремней безопасности дорожные полицейские привлекли 96 водителей.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 362 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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