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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: отставка Божко, интервью Костомарова и опасная зима

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: отставка Божко, интервью Костомарова и опасная зима

Представляем вам обзор самых популярных у пользователей липецких новостей в среду, 16 января.

« Юбилей Липецкой области станет последним днем работы Юрия Божко». Именно это сообщение сегодня приковало к себе внимание липчан. Первый заместитель губернатора Липецкой области покидает Соборную по собственному желанию. Политики и бизнесмены прокомментировали отставку Юрия Божко. Так, его бывший начальник, а ныне сенатор, Олег Королёв считает, что регион потерял отличного пахаря.

Пользователи во вторник заинтересовались интервью недавно назначенного вице-губернатора Александра Костомарова. Новый вице-губернатор региона, приглашенный Игорем Артамоновым в Липецк из Москвы, ответил на вопросы GOROD48.

Вместе с политическими вопросами липчан волнуют и проблемы насущные. Так, шесть десятков комментариев оставлено под сообщением насчет замерзающей с середины декабря многоэтажки. Еще три десятка мнений высказано по поводу затапливаемой пятиэтажки: жильцы верхних этажей не чистят свои балконы от наледи и доставляют проблемы соседям.

Снежная зима и нечищеные навесы могут довести и до трагедии. Под тяжестью снега обрушилась веранда жилого дома. В помещении в этот момент находилась 38-летняя женщина. От полученных травм она погибла.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (11)

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Ню- ню !

4 минуты назад
Ну сиди и бойся,,
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Ну сиди и бойся,

6 минут назад
Фсб,
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Пнх,

9 минут назад
Глупый,
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Костя

19 минут назад
А по Русскому обычаю присесть на дорожку. Места та все заняты уже в палатах.
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симака

23 минуты назад
кактус ! отставка божко это уже шаг молодого ВРИО. этого ждали многие. хватит нам бордюров без асфальта!
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Глупый

25 минут назад
Да ? И что ! Не понимаешь совсем ? Ну тогда о чем с тобой говорить время все расставит на свои места рано или поздно это проза жизни
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Кактус

29 минут назад
Нечего ситать! Вот если бы объявили об отставке Иванова. Вот это новость была! А так хрень
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И что?

42 минуты назад
Фсб,
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Фсб

47 минут назад
Следите за своими ай пи адресами не палитесь сейчас технологии такие что полюбасу вычислят даже если вы выходите из Африки и высчислят кто конкретно выходил не ищите на свою жо пу приключений
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Как они

57 минут назад
Житель, должны лезть на твой балкон?
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