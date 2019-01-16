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Липецкая вечЁрка: отставка Божко, интервью Костомарова и опасная зима
Представляем вам обзор самых популярных у пользователей липецких новостей в среду, 16 января.
« Юбилей Липецкой области станет последним днем работы Юрия Божко». Именно это сообщение сегодня приковало к себе внимание липчан. Первый заместитель губернатора Липецкой области покидает Соборную по собственному желанию. Политики и бизнесмены прокомментировали отставку Юрия Божко. Так, его бывший начальник, а ныне сенатор, Олег Королёв считает, что регион потерял отличного пахаря.
Пользователи во вторник заинтересовались интервью недавно назначенного вице-губернатора Александра Костомарова. Новый вице-губернатор региона, приглашенный Игорем Артамоновым в Липецк из Москвы, ответил на вопросы GOROD48.
Снежная зима и нечищеные навесы могут довести и до трагедии. Под тяжестью снега обрушилась веранда жилого дома. В помещении в этот момент находилась 38-летняя женщина. От полученных травм она погибла.
Ню- ню !
Ну сиди и бойся,
Пнх,
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