Короткое похолодание не принесет сильные морозы

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с Атлантики. 17 января с заходом холодного воздуха температура незначительно понизится, однако останется выше нормы.

18 и 19 января на смену морозной погоде придет оттепель, пройдут небольшие снег, мокрый снег и морось. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 января — 6-8 градусов мороза, что на 3-4 градусов выше климатической нормы, 18 и 19 января — 1-3 градусов мороза, что на 8-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, при прояснениях до -15, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем составит от 3 до 5 градусов мороза.

День 17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 34 градуса мороза.