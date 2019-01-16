За реконструкцией Быханова Сада будет наблюдать специальная рабочая группа

Быханов сад ждёт преображение – 127 миллионов рублей на благоустройство парка выделил «Сбербанк». Сегодня глава города Сергей Иванов, его заместители и руководители структурных подразделений администрации встретились с инвесторами, их представил управляющий Липецким отделением Евгений Поливаев.

- Благодарим вас за это решение, - обратился к представителям «Сбербанка» Сергей Иванов. – Концепция развития парка сформирована. Дорожная карта разработана. Мы готовы приступить к работам в любой момент.

О планируемом благоустройстве рассказала главный архитектор Липецка Татьяна Азова. Она акцентировала внимание гостей на истории Быханова сада, его значении для города, особом природоохранном статусе, и, конечно, ожидаемых переменах. Так, на территории площадью 13,5 га предлагают выполнить функциональное зонирование, оборудовать зоны активного отдыха, вело- и беговые дорожки, экотротуары, обновить систему освещения и смонтировать ландшафтную подсветку. Одновременно градостроители решают судьбу находящегося в парке павильона.

- Концепция благоустройства согласована с врио главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым, - отметила Татьяна Азова.

В ближайшее время градостроителям предстоит выбрать проектировщика, который возьмёт за основу идеи концепции и дополнит своими предложениями, а также подготовить документацию и провести необходимые экспертизы. За этой работой, а затем и за ходом благоустройства, будут наблюдать члены рабочей группы, в которую войдут представители администрации Липецка и «Сбербанка России».