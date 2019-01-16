Главного технолога молочного завода обвиняют в тяжелой травме подчиненной

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела главного технолога одного из предприятий по производству молочной продукции. Она обвиняется в нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, в мае 2017 года главный технолог завода по производству молочной продукции без подготовки необходимой технологической документации и обеспечения требований охраны труда, дала задание аппаратчице о промывке линии пастеризации новым моющим средством, содержащим щелочь. Ранее не пользовавшаяся данным средством женщина не знала о необходимости дополнительных мер защиты и приступила к работе без специальных очков. В процессе промывки она выронила ведро с жидкостью, и брызги попали ей в левый глаз. В результате аппаратчица получила химический ожог, расцениваемый экспертами как тяжкий вред здоровью.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления бывший главный технолог не признала и выдвинула свою версию произошедшего. Однако её доводы следствие расценило как способ защиты и опровергло собранными доказательствами, в основе которых результаты судебных экспертиз, заключение госинспектора труда, протоколы допросов и других следственных действий. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

