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35 минут назад

Хозяева квартир могут отказаться от некоторых платежей ЖКХ

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Хозяева квартир могут отказаться от некоторых платежей ЖКХ

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, от каких платежей за услуги ЖКХ можно отказаться

Пока у вас в собственности квартира, за ее содержание вы должны платить, живете там или нет. Так ответила "Российской газете" исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. И пояснила подробнее.

По её словам, гражданин имеет право написать заявление на имя организации, выставляющей счета, к примеру, за то же водоснабжение, о том, что он проживает по другому адресу.

"Можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учёта либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме — сейчас требуется документальное подтверждение", — рассказала Разворотнева.

При этом Разворотнева подчеркнула, что обязательными для хозяина квартиры в любом случае останутся плата за отопление и общедомовые нужды.

"Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться", - отметила Разворотнева в интервью
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