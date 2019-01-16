35 минут назад
Хозяева квартир могут отказаться от некоторых платежей ЖКХ
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, от каких платежей за услуги ЖКХ можно отказаться
По её словам, гражданин имеет право написать заявление на имя организации, выставляющей счета, к примеру, за то же водоснабжение, о том, что он проживает по другому адресу.
"Можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учёта либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме — сейчас требуется документальное подтверждение", — рассказала Разворотнева.
При этом Разворотнева подчеркнула, что обязательными для хозяина квартиры в любом случае останутся плата за отопление и общедомовые нужды.
"Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться", - отметила Разворотнева в интервью