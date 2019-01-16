Происшествия

29 минут назад

11-летнего мальчика сбили рядом с остановкой

917
#авария #ДТП
11-летнего мальчика сбили рядом с остановкой

Ребенок доставлен в больницу.

Сегодня днем в Липецке на улице Водопьянова рядом с остановкой "23-й микрорайон" под колеса автомобиля "УАЗ - Патриот" попал 11-летний мальчик.

По словам очевидцев аварии, ребенок стоял на краю дороги, подскользнулся и шагнул на проезжую часть. Автомобиль задел мальчика по касательной. однако врачи "скорой" отвезли его в больницу с подозрением на перелом ноги.
917
#авария #ДТП

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