11-летнего мальчика сбили рядом с остановкой

Ребенок доставлен в больницу.

Сегодня днем в Липецке на улице Водопьянова рядом с остановкой "23-й микрорайон" под колеса автомобиля "УАЗ - Патриот" попал 11-летний мальчик.



По словам очевидцев аварии, ребенок стоял на краю дороги, подскользнулся и шагнул на проезжую часть. Автомобиль задел мальчика по касательной. однако врачи "скорой" отвезли его в больницу с подозрением на перелом ноги.

